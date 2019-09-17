【9.15衝突】林鄭：訴諸武力只會深化撕裂　稱警執法「一視同仁」

9.15遊行後，多區爆發警民衝突及不同政見人士打鬥場面。行政長官林鄭月娥今早（17日）出席行政會前主動評論事件，她呼籲，不同人士要用和平方法享有表達自由，如訴諸武力，會讓問題越來越複雜，令社會撕裂深化。她又指，不同意見人士都會報警處理衝突事件，而她稱，警方維護治安、執法時是「一視同仁」。她又表示，坊間出現一些對警隊極不公道批評，她極不認同。

林鄭指，不同意見人士都會報警處理衝突事件，而她稱，警方維護治安、執法時是「一視同仁」。她又表示，坊間出現一些對警隊極不公道批評，她極不認同。（盧翊銘攝）

林鄭批評，9.15遊行後，有激進人士大肆破壞港鐵設施，危害社會安全。

過去三個月以來，《逃犯條例》修訂及警方被指濫權所引發的示威衝突中，常有撐警人士持械攻擊反修例示威者。而事件發展到9月中，9.15遊行後，開始出現有反修例示威者遭遇撐警人士襲擊時，以武力反抗的情況。林鄭就指，看到不同地區、不同政見人士表達意見時出現口角，繼而動武引起爭執。她呼籲，香港是和諧包容社會， 不同人士要用和平方法享有表達自由，如訴諸武力，會讓問題越來越複雜，令社會撕裂深化，令復修社會撕裂的路，越來越困難。

9.15北角衝突中，有記者和不同意見人士遭撐警人士襲擊，也有人因此與撐警人士衝突，期間警方被指包庇撐警人士，差別執法。林鄭就稱，過往不同人士都會報警處理衝突，她認為，警方維護治安、執法時是「一視同仁」，她稱，坊間對警隊極不公道批評，她極不認同，她又表示，警隊處理躁動人群時，工作肯定困難，要以和平方式處理不容易。

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