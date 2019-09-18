【林鄭對話會】保安職員比區議員多一倍　記者花30分鐘始抵採訪區

特首林鄭月娥上周五（13日）透過民政事務處，向全港十八區區議員發邀請信，邀請他們出席今天晚上（18日）於政總舉行的「對話會」，對話會晚上七時舉行，出席的區議員約下午五時許乘坐政府安排的專車前往政府總部。 據現場所見，大批警員封鎖政總範圍，政總附近設有水馬，並安排警員、保安駐守，有記者要花超過30分鐘才能成功到達政總採訪區，政總位置亦有數十名警員和保安駐守。 沙田區政成員、沙田區議員趙柱幫會後表示，場內的工作人員數目約300名，比起出席的區議員數目多出一倍，同時工作人員亦會坐在座位上，將區議員分隔。趙柱幫稱，當他們一舉起「五大訴求，缺一不可」等標語時，即遭工作人員沒收。

全港458名區議員中，只有98人出席，獲抽中發言有38位，當中5位是民主派區議員，分別為葵青區議員周偉雄、沙田區政的丘文俊、趙柱幫、周錦雄及丁仕元。五位沙田區政成員晚上帶同印有「五大訴求、缺一不可」、「滿手鮮血、林鄭落地獄」的標語到場，五人強調今日不是出現「對話會」而是「對抗」，藉機會揭破這場「假對話」。

泛民舉標語即沒收

沙田區政趙柱幫會後表示，現場的守衛森嚴，戴帶綠色掛帶的工作人員約有300名，其數目比起戴帶橙色掛帶的區議員多出一倍，其中更有不少工作人員坐在座位上，將區議員分隔。趙柱幫又指，當他們想舉起標語時，就會被工作人員搶走。另他們亦有在會場上進行Facebook直播，趙指得悉有工作人員一直「Mon著Facebook」，當一看到直播貼文就會勸阻他們。

在場有大批工作人員和保安。（丘文俊提供）

西貢區議員方國珊則稱，政府以旅遊巴接送區議員，「有少少似押解」。她稱會面氣氛起初較緊張，因有太多的保安列陣，到了較後時間，區議員才較真情地表達自己的意見。

有報名出席的區議員在活動前收到民政事務處發出的「場地守則」，列明屆時要遵守四點守則，包括禁止錄音、錄影和直播，參加者亦不可帶主辦單位，指可能對在場人士造成滋擾或危險的物品進場，包括「體積過大」的物件如頭盔。



方國珊指會面氣氛起初較緊張。（羅君豪攝）