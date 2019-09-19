【區議會選舉】屯門10素人擬戰建制派　新時代靠連登、TG推候選人

區議會選舉將於十一月舉行，多區都有政治素人落戶積極考慮出戰。十名「屯門素人」亦積極考慮參加年底的區選，他們全是無政黨人士，平均年齡只有26歲左右的男生，多居於屯門，更有五名素人決定服務自己居住多年的社區。十人強調考慮參選源於一個非常簡單的目的，就是不希望出現「建制派壟斷區議會」的局面。 其中四名素人自反修例運動爆發後而決意服務社區，新時代下踏入政治戰場的路徑亦有不同。在「新墟」服務的張可森透露，自己在「連登」討論區一帖文內認識到「志同道友」的人士，其後在Telegram傾談，最後經過一次在快餐店會面後，大家決意在不同崗位服務社區，為年底的區選共同努力，與昔日舊人之路完全兩種面貎。

張可森（右二）稱，在6月12日後，在「連登」討論區看到一個「新墟(選區)就快自動當選」的帖文，大家在帖文互相認識並在telegram成立群組傾談。（羅家晴攝）

「屯門公園大媽」成議題

十名素人的口號是「屯門起步、區政革新」，希望就屯門區提出「四大訴求」，包括改革區議會，關注區內的醫療、交通及康樂問題。

曾任記者、在「富新」服務的李家偉認為，屯門區議會的制度奇怪，會議記錄從不具名，令公眾無從得知那位區議員曾在會上發言，故他們希望「會議記錄」實名制，提高區議會的透明度。

另一個屯門區非常重要的議題「屯門公園大媽」，在「三聖」服務的巫堃泰早前成立屯門公園衛生關注組跟進情況，他們曾在七月初發起「光復屯門」遊行，關注組成員之一張可森稱事後不少市民聯絡他們，希望能再次舉辦遊行，故他們計劃周六再次舉行第二次遊行。張可森稱，關注組起初的目的是「驅趕大媽」，但他們發現三分二的「大媽」短時間內已經再次出動，強調應關注投訴、執法等問題，不能夠「斬腳趾避沙蟲」。

四人因反修例運動決意服務社區

李家偉、張可森、在「龍門」、「田景」的曾錦榮梁灝文，因這次的反修例運動而決定進入社區服務居民，連決定誰去擔起出戰責任的方式也與近日時勢有關。張可森稱，在6月12日後，在「連登」討論區看到一個「新墟(選區)就快自動當選」的帖文，大家在帖文互相認識並在telegram成立群組傾談，最終從未碰面的大家約在快餐店會面，結果一拍即合，決意在不同崗位上服務社區。

十人暫沒有組成政黨的打算，其中五人包括「山景」黃丹晴、「田景」王德源、「翠興」潘智鍵、「興澤」曾振興、「景興」羅焯勇組成屯門社區網絡，早在2016年起已有成員在屯門進行社區工作。

在良景服務的王德源年紀最少，早在19歲已開始落區。對於近日反《逃犯條例》修訂運動，他稱街坊會在街站詢問他是屬於那個組織、是否屬於建制派，有街坊一聽其立場即表明可幫忙義工，認為街訪對地區人士的背景求知慾增加。

曾振興表示，社區的氣氛與六月前比較確有不同，街坊會再了解更多，如六月前需要三小時才能派完300張傳單，但6月後，300不足一個半小時已派完。黃丹晴提及，自反修例運動出現後，在街站他們「加油」的市民以倍數增加。他們表示，更有不少街坊向他們贈送物資和飲料，不只是年輕人、新婚夫婦、年長人士的群組都有。