【逃犯條例】警被揭施酷刑　譚萬基：情況普遍　反映警報復心態

《逃犯條例》風波中，警方鎮壓示威時，被指濫權濫暴的畫面，惹來社會廣泛關注。國際特赦組織（下稱組織）調查發現，除了鎮壓現場警方出現過分使用武力行為，亦有被捕人士在扣留期間遭受酷刑和其他形式的虐待，包括於扣押期間因拒絕答問題而被毒打等。 國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基今早（20日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，組織的調查報告從醫護、社工、律師、被捕人士等受害者等多方搜集證詞，他形容，警方對被捕人士施行酷刑的情況普遍，反映警員明顯的報復心態。

譚萬基表示，表示，組織的調查報告從醫護、社工、律師、被捕人士等受害者等多方搜集證詞，他形容，警方對被捕人士施行酷刑的情況普遍，反映警員明顯的報復心態。（資料圖片/曾梓洋攝）

譚表示，報告內容是經過對眾多證人的親身面對面訪問，以及翻看衝突現場錄影而撰寫。

他指，扣押期間的情況，要靠受訪對象的證言，然而，並非只有單獨一人表示遭受酷刑對待，提供同類供詞的人超過一人，因此報告得出結論。

他又指，酷刑情況普遍，意思並非所有濫權的警員都有同一行為或說同一句話恐嚇受害者，而是許多人都面對不同形式酷刑對待。他指，事態反映警員執法時有明顯報復心態，並普遍地利用酷刑報復。

他又認為，按照現有投訴警察機制，很多個案不能處理，因受訪者很害怕，投訴時也不知道酷刑對待自己的是誰，因看不到警員編號或已經不記得警員編號，他認為要有獨立調查委員會公開搜證，才能清晰調查警方濫暴情況。

他又強調，組織並非要「誅死警方」，希望警員按照法例，以合乎比例武力執行職務。