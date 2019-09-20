【逃犯條例】政府發稿指六官員外訪　說明政府在困難下仍高效運作

政府今天（20日）發新聞稿，提到律政司司長鄭若驊和五名局長於今天起至下月10日，相繼前往海外進行高層次訪問，向國際社會講解香港的最新情況及為應對當前挑戰所採取的措施。政府指出，一連串的外訪活動，正好向全世界說明，儘管香港目前困難重重，但仍然繼續高效運作，香港依舊是一個安全的城市。

商務及經濟發展局局長邱騰華9月18日（美國西岸時間）在美國三藩市出席香港駐三藩市經濟貿易辦事處舉辦的晚宴，向出席晚宴的200名當地人士致辭。（政府新聞處）

政府發新聞稿，指由今天至10月10日的3星期內，6名政策局局長正身處或將分別到訪北美洲、歐洲及其他地方，與當地相關官員就商貿、金融、創新及科技與衞生等不同範疇進行交流。

其中創新及科技局局長楊偉雄出訪美國西雅圖、三藩市和加拿大溫哥華5天（9月16日至20日），向當地科技界講述香港在創新及科技方面的最新發展，並促進雙邊更緊密合作。商務及經濟發展局局長邱騰華則身處美國（9月17日至22日），出席在美國西岸舉行的一系列推廣香港的宣傳活動，包括香港貿易發展局在9月20日於洛杉磯舉行的國際旗艦推廣活動「邁向亞洲 首選香港」，為有意進軍亞洲的美國公司推廣香港的商貿服務。

創新及科技局局長楊偉雄（右）九月十六日（美國西岸時間）下午在西雅圖與西雅圖副市長方威武會面。（政府新聞處）

財經事務及庫務局局長劉怡翔將於9月23日至25日出訪瑞典斯德哥爾摩及愛沙尼亞塔林，推廣香港金融服務和金融科技發展，並與愛沙尼亞簽訂全面性避免雙重課稅協定。律政司司長鄭若驊亦將於9月25日及26日到訪韓國首爾，促進韓、港兩地合作，並推廣香港作為亞洲區內法律服務樞紐的優勢。

食物及衞生局局長陳肇始教授昨日（9月19日）主持為悉尼主要大學醫療學系的學生及醫療組織成員而設的招待會暨簡介會。圖示陳肇始教授致歡迎辭。（政府新聞處）

環境局局長黃錦星將於10月9日至12日訪問丹麥哥本哈根，出席在當地舉行的C40城市氣候領導聯盟指導委員會會議及2019年C40全球市長峰會，並與與會的各地政府官員和代表會晤，就有關氣候變化的環境議題交換意見。食物及衞生局局長陳肇始今日結束訪問澳洲的5天行程（9月16日至20日），指陳逗留澳洲期間，她向當地社會推廣了為非本港培訓醫生而設的有限度註冊計劃，並鼓勵非本港培訓的專業醫護人員考慮到香港工作。

政府認為一連串的外訪活動，正好向全世界說明，儘管香港目前困難重重，但仍然繼續高效運作，香港依舊是一個安全的城市，並強調：「一如以往，我們歡迎世界各地的朋友到訪及營商。」