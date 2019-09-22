【逃犯條例．持續更新】近30人於圓方聚集　有人嗌口號

修例風波至今尚未平息，有網民發起今天（２２日）下午二時到九龍站和南昌站測試「交通壓力」。現場所見，九龍站外已有至少兩架警車停泊戒備。至下午三時，大批市民於南昌站的V Walk聚集，並進入「優品360」等商舖。

圓方50人聚集唱反修例歌曲

【1552】 圓方內有約50人聚集於圓方的溜冰場，高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，又高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

【1545】 下午三時許，圓方約有30人聚集，他們開始叫口號，並於商場內走動。

【15:12】圓方內有人大叫「光復香港」，約十數名人士隨即大叫「時代革命」。

【15:00】有數十人進入位於V Walk的商店「優品360」，稱要入內買零食，他們在商店內大呼「福建獨立」等口號，諷刺商店資本來自福建。

【1445】南昌站附近的商場V Walk開始有人群聚集，部分身上口罩的人席地而坐。

警員九龍站內外戒備

【1435】九龍站外有多輛警車戒備，而在站內則有約20名警員戒備，據現場消息指，在下午二時許，有警員截查市民。

下午3時45分，圓方約有30人聚集，開始叫口號，及於商場內走動。（張嘉敏攝）

港鐵九龍站外有警車停泊戒備。（張嘉敏攝）