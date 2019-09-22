【屯門元朗示威】港鐵讉責示威者　破壞輕鐵車站設施

昨日（21日）的屯門元朗示威，有輕鐵設施遭到破壞。港鐵晚上發新聞稿，強烈讉責相關行為，並已就事件報警。

港鐵表示，在昨日示威集會活動舉行前，曾與相關政府部門商討。考慮到乘客及員工的安全，分別於昨天下午一時及三時起暫時關閉西鐵綫屯門站及元朗站。

然而，有激進示威者惡意破壞輕鐵市中心站、友愛站、安定站及兆麟站等多個車站的售票機、八達通收費器、閉路電視鏡頭及乘客資訊顯示屏，並塗污車站設施等；另外，亦有人擅闖市中心站路軌範圍、投擲雜物並破壞軌旁信號設備。

港鐵批評不負責任

港鐵批評行為「不負責任」，危害其他使用輕鐵的人士。因應公眾活動期間的路面情況，公司需要於下午約四時起暫停輕鐵507、614P、615P綫服務，而輕鐵505、614 及751綫則需要改道，不停部分輕鐵站。

港鐵與政府部門商討後，於下午約六時起停止屯門區內的輕鐵及港鐵巴士服務，至晚上約九時三十分，元朗區內的輕鐵及港鐵巴士服務亦需要暫停，以保障乘客及員工的安全。

港鐵已就事件報警 正評估損毁程度

港鐵已就事件報警，公司必定會嚴正跟進及保留追究權利。事實上，港鐵人員一直在可行及安全的情況下，盡力為廣大市民提供可靠便捷的鐵路及巴士服務。港鐵呼籲公眾人士停止破壞車站設施，滋擾他人及影響鐵路安全運作的行為。港鐵工程人員稍後會檢查車站遭受破壞的設施，評估損毁程度及其需要的復修時間。若有部分設施未能即時修復，乘客使用有關設施時可能要等候較長時間。