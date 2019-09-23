【逃犯條例】劉兆佳：無聽過十一死線　指中央出手機會細但已預備

反修例運動持續三個月仍未能平息，警民衝突持續。全國港澳研究會副會長劉兆佳今天（23日）接受港台節目《千禧世代》訪問，估計當前膠著狀態將維持一段長時間，不過反修例運動已出現變化，包括參與行動的人數減少但暴力升級、暴力由衝擊政府、警隊蔓延至社區，而警方在數個月鍛煉後，已能更有效和主動出擊應對衝突情況。 談及中央政府是否設有死線，要求政府在「十一」國慶前解決反修例運動，劉兆佳直言「無聽過」。他認為中央出手鎮壓機會不大，中央仍希望政府、警隊自行控制局面，貫徹「港人治港」、「高度自治」方針，希望香港人珍惜來之不易的繁榮穩定和法治秩序，自行採取措施遏止政治鬥爭和暴力情況。

劉兆佳估計，反修例運動如無意外會持續一段長期間。（資料圖片）

中央已做兩手預備

劉兆佳指反修例運動已有輕微變化，包括參與行動的人數減少但暴力升級，同時暴力衝擊對象轉向至社區和部分社區設施，令部分人本身因不滿政府和警隊而同情運動的人，因暴力蔓延社區而不再容忍暴力行為。他又說，警方在數月處理衝突後，更有效和主動出擊應對衝突情況。

劉兆佳估計，反修例運動如無意外會持續一段長期間，但隨著暴力示威者人數不斷減少，衝突將逐步減少。他認為問題關鍵是民意的變化，指是次涉及反修例運動的因素比較多，例如外交因素，令民意轉向的時間比較慢。

劉兆佳又表示，「無聽過『十一』死線」，認為中央出手鎮壓機會不大，相信中央仍希望政府、警隊自行控制局面，貫徹「港人治港」、「高度自治」方針，希望香港人珍惜來之不易的繁榮穩定和法治秩序，自行採取措施遏止政治鬥爭和暴力情況。

不過劉兆佳指出，中央已做好兩手預備，既支持政府、警察和繁榮穩定力量遏止暴力，但一方面在內地大肆報道香港的動亂、國旗被侮辱的情況，當一旦中央出手以強大暴力鎮壓，「內地同袍都會知道發生乜事，同埋點解要咁做（鎮壓）。」

劉兆佳提到國家主席習近平日前在北京出席中央政協工作會議時，指明全面準確貫徹一國兩制、港人治港及高度自治的方針，發展壯大愛國愛港愛澳力量，他解讀有關說話同樣反映中央研判香港需處理深層次矛盾，特別是解決年輕人就業、學業、置業、創業等問題。

社區對話旨在象徵政府回復正常運作

至於特首林鄭月娥周四 （26日）舉行社區對話，劉兆佳直言：「唔好諗呢啲對話會改變激烈和暴力抗爭者」，認為對話是旨在象徵政府回復正常運作，並透過對話爭取中間溫和市民的支持。