【施政報告】林鄭：已修訂做法　部分已成熟政策率先由局長公布

林鄭月娥今早(24日)出席及主持行政會議前會見傳媒，主動表示周四與問責官員到灣仔出席的首場「社區對話」，深切期望對話可在和平、理性及冷靜的環境下進行。

林鄭表示，深切期望周四社區對話可在和平、理性及冷靜的環境下進行。(張浩維攝)

【10:10】被問到有關國慶活動安排，林鄭稱政府已出了一些新聞公布，指國慶70周年很重要，慶祝活動原則是莊重和安全，必定把莊重的活動放在安全環境中繼續進行。

【10:05】上周六元朗警民衝突中，「守護孩子行動」成員及陳伯於鳳攸北街，了解警方為何截查青年時，一名「守護孩子行動」成員被帶走。網上有片段拍到，一名身穿「守護孩子」背心男子在後巷倒地，被防暴警包圍，其間遭警踢中，該男子終因涉襲警被捕。

新界北總區警司（行動）韋華高於記者會上稱，只見到警員踢黃色物件（Yellow Object）。林鄭回應事件指，作為行政長官，難以評論個別影片來決定甚麼是對或錯，真或假，「至今同一件事經常有不同版本」，她提議受影響人士提供他們的說法，個案會公正、公平地處理。

她表示，支持警隊是因為警隊是保衛法治的重要執法機構，「但不等於我會縱容警方的違規行為或錯誤做法」，否則她不會要求監警會調查個別警察。

【10:00】特首表示，社會現時最大共識是停止暴力，回復秩序，更稱止暴制亂最王道的做法是法治。她指法治包括市民尊重法律，執法機關要依法嚴正執法，檢控部門不受干涉地按證據作檢控，被捕人士有法律援助以得到公平審訊，以及獨立的司法機關。

她表示要適當運用現時法律，在運用法律時要評估法律能否精準處理現狀，及會否做成反效果，例如令香港在國際上的聲譽再受挫，所以目前為止並無引用緊急法。

林鄭續指，如果個別學校平時有升國旗儀式，但現在臨時取消儀式，會帶出「唔正確的信息」。好補充學校升旗不涉及公眾秩序及安全，因此教育局的意見希望學校如常舉行儀式。

【09:55】林鄭月娥表示正籌備《施政報告》內容，指雖然過去三個月「有其他事應對」，但工作一直進行當中，指五十場《施政報告》諮詢會已到尾聲，由她主持的諮詢會亦已經完成。林鄭月娥又指出，今年有一些「不確定性」，故公布《施政報告》做法已作出修訂，在不同政策籌疇上，也已有成熟可推出的項目，相關政策局局長可率先公布訊息，「成熟一項推一項」，包括支援特別需要小朋友的服務、舊樓維修加強版、體育發展等項目。

【09:50】行政長官林鄭月娥於行政會議前見傳媒，她一開始主動表示，星期四與司局長將進行首場社區對話，截止昨日有逾二萬人登記，她很高興有兩萬多名市民願意，以及希望出席這個社區對話，稍後會進行電腦抽籤，盡快通知中籤的150名市民於周四到灣仔伊館出席首場社區對話。

林鄭表示，深切希望周四的首場社區對話，可在和平、理性及冷靜的環境下進行。她將會誠懇、謙卑聆聽出席市民的意見，希望於當時應處於紛亂社會中，為香港尋找出路。林鄭又強調，「無論有幾艱難，我們會持續舉辦這些社區對話」，並會持續進行多元的對話會，走進社區。

她續稱，進入市區讓市民主動參加是其中一個方式；另一種方式是隨機抽樣，希望找一個具代表性的群組與特區政府對話或針對特別議題對話；第三種是閉門形式、很小範圍的深度對話。林鄭認為，她於這種閉門對話交流中獲益良多，聽到很多這場運動中參加者的分享，她亦感謝這些朋友能於這麼艱難的時候，仍願意與官員作出直接溝通，表達對香港的關心，「我們相信可以共同搵出一條行得落去的路」。

林鄭月娥今日出席及主持行政會議前接受傳媒訪問，料緊急法、社區對話成焦點。（料資圖片）

《逃犯條例》手風波持續超過三個月，事件尚未有平息之勢，在剛過去的周末，發生激進示威者在混亂間毆打警員，甚至一度意圖搶槍的驚險場面，民間亦一晚內發生多宗「私了」打鬥，市民浴血街頭。正在十月一日國慶將至之際，建制派何君堯及蔣麗芸高調召開記者會，分別要求港府實施《緊急法》及《禁蒙面法》，「止暴制亂」。

9.22當晚激烈示威片段↓↓↓