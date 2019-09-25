民建聯圓桌會議　官稱只要確立公共用途　就可用《收回條例》收地

民建聯今日（25日）舉行圓桌會議談房屋問題，運輸及房屋局局長陳帆和發展局局長黃偉綸出席，地產商代表則包括新鴻基地產（0016）副董事總經理黃植榮和恒基兆業（0012）執行董事黃浩明。 黃偉綸會前表示，只要確立新發展區的公共用途，政府便可以《收回土地條例》收地來發展。

出席會議的亦有房委會資助小組委員會主席黃遠輝、公屋聯會總幹事馮可強和香港地產建設商會執委會主席梁志堅等。

優先發展棕地 冀縮短洪水橋及新田規劃過程

黃偉綸亦表示，將優先加快發展新發展區附近棕地，以保中長期房屋供應，政府又期望縮短洪水橋和落馬洲新田發展區的撥款和規劃過程，從而提升潛在房屋供應。

民建聯立法會議員劉國勳（中）表示，找地、規劃和收地速度遠落後於發展，故程序要簡化。（彭毅詩攝）

民建聯立法會議員劉國勳指會上得到多點共識，包括土地供應嚴重不足，令社會積聚怨氣，需盡快追落後。另外，找地、規劃和收地速度遠落後於發展，故程序要簡化。

他形容各方都認為要積極運用《收回土地條例》，但使用前必須先有完整規劃，並符合公共用途，公營房屋則符合此目的。

民建聯歡迎新世界捐地 租置計劃有問題待解

新世界今日宣布，未來會捐出300萬平方呎農地給社會，劉國勳表示歡迎，但現僅決定2.8萬平方呎做過渡性房屋，他希望可更清晰交代其餘土地用途。

團結香港基金提出「港人祖屋」，柯創盛表示，政府首要將餘下39條租者置其屋的屋邨約4萬個單位釋放出來，他認為租置計劃過往出現管理和權責問題，政府要想出方案，讓租置計劃切合市民需要。

至於鄉議局對《收回土地條例》持不同意見，劉國勳指，收回土地涉及的賠償方案都要檢視，民建聯願意與不同持份者談，未來期待與鄉議局交換意見。