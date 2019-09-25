全國青年運動會　港隊勇奪40獎牌　較上季大增10倍

香港的運動員近年不斷取得佳績，年輕運動員的水平令人期待。在剛過去的全國青年運動會，香港健兒勇奪40面獎牌，數量是上屆的10倍！

11金12銀17銅 三項鐵人勇奪8獎牌

全國青年運動會是年輕人的舞台，今年香港參賽者收獲甚豐，一共得到11金、12銀、17銅的優異成績。其中單車項目成績驕人，獲1金3銀1銅5面獎牌。

最豐收的是三項鐵人賽，共奪得5金兩銀1銅的8面獎牌，葉德朗、盧卓逸分別在男女子12至15歲短距離組體效組奪冠，韋祺、韋樂「姊妹花」亦分別摘下銀牌。

空手道、體育舞蹈等多個項金奪冠

至於空手道，鄭栩彬在男子16至17歲55公斤以下組別取勝，2017年亞青賽銅牌得主鄧宇軒亦順利於男子16至17歲個人型體校組添金牌。

此外，滑冰、足球、手球、田徑、高爾夫球、馬術、攀岩、體育舞蹈、劍擊、羽毛球及網球均有得獎，其中體育舞蹈和網球更摘下金牌。

劉江華報喜 大幅增加政府資助

民政事務局局長劉江華在祝捷會上再宣布喜訊，局方建議大幅增加資助港協暨奧委會及各體育總會的資源，顯示政府進一步加強信心發展青年體育，期望增加資源可把香港的普及體育再帶上一個新台階。