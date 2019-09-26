【林鄭社區對話．直播】伊館森嚴保安　林鄭提早一小時到場

政府首場「社區對話」將於今天（26日）晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，共有150個名額。按照程序，市民可於下午5時登記，晚上7時正式開始對話，政府昨晚提醒預留時間進行安檢等程序。 「社區對話」除了有特首林鄭月娥，政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華和食物及衞生局局長陳肇始均會出席，而政制及內地事務局局長政治助理、前記者吳璟儁則擔任主持人。 《香港01》記者預先到場，接受安檢進場採訪，率先直擊伊館內森嚴保安情況，並會直播首場「社區對話」。

+ 10 + 9 + 8

林鄭提早一小時到伊館。(張浩維攝)

【18:23】 港島總區指揮官郭柏聰在場視察情況。

【18:16】 中籤人士陸續進入會場，目前約廿人到場，其中有人戴口罩，第一排座位已坐有5名戴著橙色帶、穿黑西裝的工作人員。每人入場前，會先投放號碼紙，以供之後抽籤發言用。

【17:55】 人民力量副主席譚得志等過百名市民到伊利沙伯體育館外示威。

【17:48】有大約10名市民等候入場。

【17:44】行政長官林鄭月娥乘坐AM 90進入伊利沙伯體育館。

【17:10】記者陸續排隊進行安檢，入場採訪。就現場所見，有4部安檢機。

【17:05】伊館門外有年長市民帶同寫有示威字句的易拉架及大聲公到場抗議，大罵林鄭月娥「x街」，現場約10多名軍裝警員駐守，未有上前阻攔示威。

伊館門外有年長市民帶同寫有示威字句的易拉架及大聲公到場抗議。(鄭容笛攝)

警方對今晚舉行的首場社區對話會非常緊張，一早已在場邊周圍及場內嚴密佈防。約下午二時許，大批身穿防暴裝的警員由後門進入伊館，就現場所見，不少警員都攜有大量裝備，包括圓盾、長盾、頭盔、警告旗、疑用作裝催淚水劑的膠筒，更有警員持有一個寫有「催淚彈」字樣的鐵箱。

林鄭月娥亦於今天中午(26日)在facebook發文，形容今晚的對話是「和理傾」，稱對話是為了帶來改變，市民的意見將改變未來嘅施政，又稱期待今晚與市民見面，「坦誠咁傾吓，我同我嘅同事都相信對話總比對立好。」

+ 4 + 3 + 2

+ 3 + 2

對話會將會即場抽籤，每次在透明箱中抽出一個座位號碼，該座位市民可獲3分鐘發言時間，沒有限定發言人數上限。對話並非以一問一答形式進行，而是連續抽出幾個人各自發言，集合幾條問題之後一次過由合適官員回答。