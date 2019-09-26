【林鄭社區對話．直播】林鄭：不再用新屋嶺來扣留被捕示威者

政府首場「社區對話」將於今天（26日）晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，共有150個名額。按照程序，市民可於下午5時登記，晚上7時正式開始對話，政府昨晚提醒預留時間進行安檢等程序。 「社區對話」除了有特首林鄭月娥，政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華和食物及衞生局局長陳肇始均會出席，而政制及內地事務局局長政治助理、前記者吳璟儁則擔任主持人。 《香港01》記者預先到場，接受安檢進場採訪，率先直擊伊館內森嚴保安情況，並會直播首場「社區對話」。

【19:57】完成第二輪發言。林鄭補充，一個兩制未變質，但有底線。林鄭又表示，不再用新屋嶺來扣留被捕示威者。

【19:54】發言的市民舉出一些數據，包括香港樓價冠絕全球、堅尼系數最高，自有物業比率只有百份之五十多。他指出今年來香港的旅客已按年下跌四成有多，國旗、國徽被塗污，中環站被攻擊，如果這情況轉到內地或其他地區，無可否認會影響旅客。

他問道，未來會否有其他政策幫助年輕人，包括房屋、就業等方面有否政策。

【19:48】發言的市民稱自己是「和理非」，由港英政府至今，小時候覺得不少事都很公平，雖然大家沒有太多錢。但到今日表面歌舞昇平，惟現時社會分化，他稱與大家一樣有家室有小朋友，但今日不知可以如何將未來交給下一代，每個星期不知「邊到斬人」，全家都好怕，「政府可否幫我」。他提及不少人要求「五大訴求，缺一不可—」，但他稱自己是務實的人，認為現成立獨立調查委員會，會有部分市民接受。

他提及，港英時代出現「暴動」，當時政府都有成立獨立調查委員會，他希望政府能聆聽沉默大多數的意見，盡快回復香港，將美好香港交給下一代，不想將未來交給下一代時，「香港立立亂、七國咁亂」

【19:48】對於市民表不，林鄭並非「真正與市民對話」。林鄭未有待6名市民發言後才回應，即場表示，她很願意互動，現在做一些深度的互動，十幾人三、四小時閉門互動。今日安排是首場對話，如果覺得安排不足可以改善。

在競選期間有口號「同行」，但這兩年做得不好，她是知道的，因此要改善。

政府班子是要關心、聆聽、行動，但聆聽不足，但希望大家理解政府的關心仍在，只要有機會，政府會繼續關心，去了解原來一些事情觸碰了大家的心，未來亦會一直去做。

【19:40】香港這麼多民怨其中一項是房屋問題，希望可以解決。而這3個月發生這麼多事，相信可以成立獨立調查委員會，建議委任退休法官調查事件背後原因，只有議員參與應全部停職。

教師、社福介和宗教團體，有鼓動人上街。她說為學生不夠成熟，不應涉及政治。執法者嚴正執法之後，法官為何偏頗。至於教育，她說為通識科偏頗，影響學生，認為要推行國民教育。

媒體方面，她認為有假記者，為禍人間，促請統一發出記者證，稱假記者無處不在，抹黑政府和執法部門，特別是香港電台，「出政府糧反政府」，應該由內向外重整，作官方頻道應做應該的事。

【19:34】市民發言時表示，由一開始針對政府，到針對政府的領導、針對林鄭的施政，她批評警察「濫權濫捕」，民間調查顯示有48%市員對警員零信任，導致現時示威遍地開花，為國家添煩添亂。她稱今年是建國七十周年，但稱林鄭不獲出席慶祝活動，「搞到習主府恥與你為伍」，「聽清楚，最大責任係你，你必需下台，五大訴求，缺一不可」想問林鄭如何對所有人一視同仁，她稱警員不戴委任證，問大家如何投訴。

另外 8月31事件中，多個部門出來解釋沒有死人，但為不肯要求港鐵拿cctv出來，「你是特首但無法理解香港市民對政府零信任，「全港市民都知點解啦」。她最後要求新屋嶺增加透明度，問及為何律師不能入去見被捕人士。

【19:33】第二輪市民提問環節：

有市民稱，獨立調查委員會是其中一個方法之一，事件過了3個月，為甚麼不與監警會一起做？如果過幾個月之後才發現警察「捉錯人」，到時候怎辦？

與此同時，示威者發現伊館二樓有警員向地面拍攝，以激光筆照射警員回擊。

【19:25】林鄭回應市民提問，一開始說，相信今日來的朋友，這幾個月都很緊密關注事態發展。這位先生說很支持一國兩制，只要保持香港一兩制可落實，香港機場發展是有前景的。

今日很多人說法治，但不代表執法機關可以不守法、不守規。我相信這個機制，而最後還有一個大家信賴的司法機關。近日對香港政府和警察的信任下跌，在這個信任度不高的情況下更加要對話，從而找到出路。

至於獨立調查委員會，已經聽到很多聲音。她不是要拒絕真相，612、728、831，雖然有部門出來澄清，但都不被信任。獨立調查委員會是一個方法，獨立的監察會也是一個方法，而且近日已加強透明度，又增加了海外專家，現在已經有1,300分資料、超過2萬份相片、影片等交到監警會，希望給予幾個月時間讓他們處理。

警方方面，過去幾個月大家都認同警隊是重要的力量，但重申對所有人一視同仁，只要有人違規或公務員違反內部指引，都會嚴肅跟進。

她又指香港的優勢仍在，請對香港和香港市民有信心，當處理了這次困難，我們還可以爭取國際信心和認同。

責任方面，作為特首她最有責任，但現在香港內憂外患，連原先對政府沒甚麼怨氣的人都要政作出改變，因此更要與市民對話。

【19:22】第六名市民表示，721有議員一早收到消息有白衣人聚集，但39分鐘都沒有警員到場，問及為何警員當時不在令大量市民受傷，是否有決策人需要負責。他提及運動至今，100萬人上街要求徹回修例，但政府照二讀，問及是否有人要負上責任。他稱近日有指政府會立「禁蒙面法」，但警員卻沒有編號、委任證，是否「只許州官放火，不許百姓點燈」，他亦稱831當天有傳警員打死人，但至少市民仍不願相信，他指自己認同一國兩制，但必需要跟足《基本法》進行，最後他強調香港「正身處黑暗，需要光復香港。」

【19:20】第五名市民指，林鄭讀書很好，但在歷屆特首的民意卻最低，希望不會覺得是「老師改錯你份卷」。新屋嶺方面有很多人關注，政府會否公開透明度，讓社會知道裡面的情況？至於監警會，政府和警方去到哪一個程度，才會承認監察會的不足，再成立獨立調查委員會？

【19:18】第四名市民表示，希望著眼點放在議會暴力，他提及上屆選舉中DQ風波引起極大爭議，近日判詞中指選舉主任未有給予機會周庭解釋其立場，違反程序公義。他批評政府企圖打壓選舉自由，意圖影響三權分立，問及往後的選舉政府如何確保公義，最後想以這平台向香港人和官員說，香港人比你想像中「硬淨」、「香港人加油。」

【19:15】第三名市民表示，其工作關係在機場工作，因此提出關於機場的問題。中央最近以深圳做試點做金融，香港還有物流等行業，這些機會是否會慢慢流向深圳？港珠澳大橋方面，現在的情況看不到，可讓香港發展大灣區的機遇。

香港的航空公司正裁減人手和資源，在這個社會環境之下，還有沒有機遇讓行業繼續發展？

她覺得現在社會的所有決定，已不在於特首或政府，而是全民都應該參與，政府應該與香港市民一起爭取國際地位。

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【19:12】第二名市民先問及，為何政府仍然不願意成立獨立委員會，她強調一國兩制已無法說服他們完整存在。她亦提及近月荃灣、元朗有市民被黑社會打，但市民投訴無門，是否認為律政司辦事不力，才讓香港人活在恐懼之中？

她指自己三十歲左右，從事金融業，過往沒有對政府不滿，但近日感心痛，心痛不是有人破壞基建，原來警方指鹿為馬，是否認為警方失信於民，她難相信警員打人卻指打「yellow object」，過往香港被指是「廢青」、「港女」，今日站出來為民主抗爭，她為此心痛，驕傲，最後她稱「五大訴求，缺一不可。」

【19:08】首位抽中的市民問及，無想過自己會抽中，只有150名難中居屋，這個對話會無實際結果，鄭若驊和盧偉聰都未有出席，100萬遊行強行通行，作為市民好失敗，大大少少衝突終宣左撒回，無法彌補，元朗非法集結打記者、打市民護送他們走，警察濫捕，警察犯錯，護三萬警察都不願成立獨立調查委員會，香港深層次矛頭原於無公義的法治。

示威者堅持之一是雙普選，基本法賦香港人權力，最後配合主題對其他人講，在爭取民主自由上，香港人不孤單。

【19:07】林鄭發言完畢，開始進行抽籤，讓在場市民發言。

【19:05】伊館場外，有示威者身穿黑衣，用鐵鏈揹着五個圓球道具在現場巡行，喻意五大訴求缺一不可。

【19:00】林鄭首先發言，對話會正式開始。她在開場白表示，感謝市民出席政府首次「社區對話」，相信很多朋友未食飯就趕來，申苦大家。今次是首場對話，希望將來會再有。

安排對話在現時社會氣氛之下並不簡單，有意見質疑會否有效，還是一場公關Show。相信大家都擔心未來會否再出現暴力抗爭，但無論怎樣，政府認為對話是時候開始。

她表示整場風波是由政府修例引起，政府有責任處理。

林鄭表示，五大訴求已聽過很多次，亦已多次回應，但近日風波大家都覺得，或者問題比這些訴求更加廣泛。

現時無論民生、經濟、政治方面突顯出問題，因此對話目的不是對話，而是尋求改變，所以一連串不同形式的對話由現在開始，希望大家可以參與未來的對話。

【18:59】林鄭與4局長抵台前。

【18:5５】主持吳璟儁於對話會開始前，簡單講述規矩，指出不要干擾對話進行，大家可以暢所欲言，但要互相尊重，強調有問有答

【18:53】佔據愛群道的人群張開五指高舉向天，不斷高呼口號「五大訴求，缺一不可」以及「香港人加油」。

【18:47】部分市民佔據伊利沙伯體育館對出一段愛群道。

【18:30】約數百人聚集伊館正門外，大部份穿着便服戴口罩。當中有數十人身穿黑衣，手持標語築成人鏈，高呼抗議警方暴力執法的口號及播放「願榮光歸香港」。大批示威者隔着馬路，用粗口辱罵伊館門口駐守的警員，亦有人高呼「林鄭落地獄」。

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林鄭提早一小時到伊館。(張浩維攝)

【18:23】 港島總區指揮官郭柏聰在場視察情況。

【18:16】 中籤人士陸續進入會場，目前約廿人到場，其中有人戴口罩，第一排座位已坐有5名戴著橙色帶、穿黑西裝的工作人員。每人入場前，會先投放號碼紙，以供之後抽籤發言用。

【17:55】 人民力量副主席譚得志等過百名市民到伊利沙伯體育館外示威。

【17:48】有大約10名市民等候入場。

【17:44】行政長官林鄭月娥乘坐AM 90進入伊利沙伯體育館。

【17:10】記者陸續排隊進行安檢，入場採訪。就現場所見，有4部安檢機。

【17:05】伊館門外有年長市民帶同寫有示威字句的易拉架及大聲公到場抗議，大罵林鄭月娥「x街」，現場約10多名軍裝警員駐守，未有上前阻攔示威。

伊館門外有年長市民帶同寫有示威字句的易拉架及大聲公到場抗議。(鄭容笛攝)

警方對今晚舉行的首場社區對話會非常緊張，一早已在場邊周圍及場內嚴密佈防。約下午二時許，大批身穿防暴裝的警員由後門進入伊館，就現場所見，不少警員都攜有大量裝備，包括圓盾、長盾、頭盔、警告旗、疑用作裝催淚水劑的膠筒，更有警員持有一個寫有「催淚彈」字樣的鐵箱。

林鄭月娥亦於今天中午(26日)在facebook發文，形容今晚的對話是「和理傾」，稱對話是為了帶來改變，市民的意見將改變未來嘅施政，又稱期待今晚與市民見面，「坦誠咁傾吓，我同我嘅同事都相信對話總比對立好。」

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對話會將會即場抽籤，每次在透明箱中抽出一個座位號碼，該座位市民可獲3分鐘發言時間，沒有限定發言人數上限。對話並非以一問一答形式進行，而是連續抽出幾個人各自發言，集合幾條問題之後一次過由合適官員回答。