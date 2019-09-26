【逃犯條例】外交部駐港公署　促美國國會停止推動涉港議案

美國參眾兩院外交事務委員會，均通過受理「2019香港人權與民主法案」。中國外交部駐港特派員公署表示，美國國會此舉罔顧事實，顛倒黑白，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干預香港事務和中國內政，中方已就此向美方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

公署負責人表示，回歸以來，中央政府一直嚴格按照憲法和基本法辦事，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針實徹落實，香港居民享有前所未有的廣泛權利與自由。

指美議員公然為反中亂港和激進示威者撑腰打氣

公署指，香港圍繞修例的事態已完全變質，激進勢力和暴力份子所作所為已經遠遠超出正常遊行集會的範疇，踐踏了道德和法治的底線，挑戰「一國兩制」原則底線。

公署又稱，美國一些議員恬鷺知恥，以莫須有的所謂「人權」、「民主」等問題為幌子，肆意插手香港事務，公然為反中亂港和激進暴力份子撑腰打氣，再次證明他們就是不折不扣的干預黑手。

公署負責人說，美國一些議員為一己政治私利，執意推動有關涉港法案，不僅是與包括香港同胞在內的中國人民過不去，也是與各國在港企業和公民的利益過不去，必將損害美國在香港的利益，搬起石頭砸自己的腳，敦促那些美國議員立刻停止推動涉港議案的「玩火把戲」，否則必將引火燒身、玩火自焚。