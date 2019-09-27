【逃犯條例】立法會9.28及10.1推特別保安安排　警方可大樓內候勤

已有團體申請在明日雨傘運動5周年以及中國國慶的日子舉行集會和遊行，立法會今日（27日）宣布，警方評估金鐘一帶於9月28日、9月29日及10月1日將會面對嚴峻的保安風險，立法會大樓將實施特別的保安安排，包括若情況有需要，立法會秘書長陳維安在徵詢行政管理委員會主席梁君彥及另外兩名當然委員的意見後，會要求警方在大樓內外候勤，以處理突發事件。

徵詢行政管理委員會主席梁君彥及另外兩名當然委員的意見後，立法會秘書長會要求警方在大樓內外候勤。（資料圖片／余俊亮攝）

立法會宣布，根據警方的最新評估，金鐘一帶於9月28日、29日及10月1日將會面對嚴峻的保安風險，立法會大樓附近可能爆發暴力衝突，對大樓使用者的安全構成即時威脅，鑒於大樓在8月31日及9月15日均曾出現危險情況，基於保安理由並為保障大樓使用者的安全，行政管理委員會決定在上述3天作出實施特別保安安排。

立法會將強烈勸諭所有大樓使用者不要返回大樓或在大樓逗留，立法會停車場及天橋入口將暫停開放，在上述3天的凌晨零時開始，進入及離開大樓的議員職員、議員訪客及記者，均須於公眾入口2登記。若情況有需要，秘書長在徵詢行政管理委員會主席及另外兩名當然委員的意見後，會要求警方在大樓內外候勤，以處理突發事件。

另外，若情況有需要，秘書長將詢行政管理委員會主席的意見後，會發出紅色警示，屆時除指定的秘書處職員及執勤的警員外，其他人士均不可進入大樓，所有在大樓內的人士在安全情況下必須立即撤離。