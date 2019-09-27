缺席建制聯署　鍾國斌解釋因想修改內容： 要更加鬧爆美國佬

建制派今日（27日）發表聯署聲明，強烈反對美國國會參眾兩院的外交關係委員會通過受理《2019年香港人權與民主法案》。聯署的建制派議員共有40人，其中有4名立法會議員的自由黨，獨欠黨魁鍾國斌參與聯署。 鍾國斌回應《香港01》查詢時解釋，「我唔係唔簽，只是我有意見要改(聯署內容)，但他們不等我。」被問到他對聯署內容有何意見，鍾表示：「當然要更加鬧爆美國佬啦！」

建制派發表聯署聲明強烈反對美國國會通過受理《香港人權民主法案》，自由黨黨魁鍾國斌指因對聲明內容有意見，沒有參與聯署。（資料圖片/羅君豪攝）

斥美國會只邀兩港人到場發言

鍾國斌批評是美國作為一個自詡民主自由、公平、重視人權的國家，但聽證會只邀請兩名港人到場發言，質疑美方只容一小撮人發表意見，「點解唔請我去？或者請有不同意見的其他人去？」他認為美方聽證會只聽單方面意見，是不合情理及偏聽。

建制派發表聯署聲明，指美國國會參眾兩院的外交關係委員會通過受理《2019年香港人權與民主法案》是粗暴干預香港內部事務及為其代理人在香港爭取政治籌碼的手段」。對此鐘國斌認為，「無論你喜歡與否，美方有立法權利」，他同意美方有干涉到香港事務，但對方畢竟不是「走埋嚟要你立法」，而是在自己國內行使其權利。

↓↓9月8日要求美國國會通過《2019年香港人權與民主法案》遊行↓↓