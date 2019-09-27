【社區對話】聶德權fd發帖：平時也會到連登　連登巴打不領情

政府昨晚（26日）舉行首場「社區對話」，行政長官林鄭月娥及四位官員出席，政制及內地事務局局長聶德權成唯一有發言的問責官員。而在當晚的對話中，有發言者建議林鄭和官員上連登討論區了解年輕人心聲。 聶德權今日（27日）在facebook發文，指自已平時會到連登和不同媒體網站瀏覽，但指這種認知是平面單向，只有透過面對面的交談才能更瞭解對方。他的貼文被轉載到連登討論區，一眾「連登仔」對局長的說法並不收貨，討論區中罵聲連連，不少人留言「扮咩同聲同氣」。

雖然聶德權自言平日會到連登和不同媒體網站瀏覽，但連登網民並不受落。(連登截圖)

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聶德權今(27日)在facebook發文題為「理解始於對話」，指昨晚在伊館舉行的首場「社區對話」，不分背景和立場的市民說出了他們的感受、擔心和期望。聶感謝市民讓政府可以多理解他們的處境，同時政府亦嘗試令市民能更瞭解政府的想法。

聶德權自言平時會到連登和不同媒體網站瀏覽，「但這種認知是平面的、單向的」，認為只有透過面對面的交談，才能更瞭解對方，達至諒解、和解。

聶德權又指，對話從來不易，但兩個半小時的對話會證明了無論立場有多不同，香港人是可以和平、理性處理問題的。只要大家都有一顆愛惜香港的心，大家也希望尋回以前熟識的香港，不同立場也能通過溝通收窄分歧，從而為香港找到出路。