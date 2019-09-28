【9.28集會．直播】傘運5周年集會開始　海富天橋出紅旗

今日(9月28日)是雨傘運動五周年，民陣於政府總部添馬公園，舉行「雨傘運動」（佔領運動）五周年集會，並已取得警方發出的不反對通知書。 集會於晚上7時至9時舉行，《香港01》將於現場直播。

穿上裝備的防暴警察進入立法會大樓。(陳晶琦攝)

【18:48】海富天橋出紅旗。

【18:46】 民主女神像運抵添馬公園。

一名前來參加集會的林小姐（右）表示，反修例期間一直都有參與集會，昨日也出席了關注新屋嶺被捕人士集會，她相信新屋嶺內的事確有發生。 她們說，五年前雨傘運動時，她們才剛中學畢業，當時仍未有這種覺醒，沒有留意事件，只有見到警察粗暴地對待示威者時，於很後期時才出席過一次集會。 不過，今次她們有主動了解反修例事件，身邊的人亦有解說，故有空時都會盡量出席集會以示支持。

【18:23】 10多名穿上裝備的防暴警察進入立法會大樓，有現場市民利用鐳射筆照向警察。

下午6時許，集會仍未正式開始，立法會秘書處已發出紅色警示。(羅國輝攝)

【18:22】管弦樂隊在添馬公園演奏及演唱「願榮光歸香港」等歌曲。到金鐘政總一帶的人流亦見增加，並已坐滿添馬公園。

【18:09】根據警方指示，立法會綜合大樓現時並不安全。經立法會行政管理委員會主席同意，秘書處已發出紅色警示。基於安全考慮，在紅色警示生效期間，除指定的秘書處職員及執勤的警員外，其他人士均不可進入大樓，所有在大樓內的人士必須立即撤離

約下午3至4時，已有年青人在金鐘聚集，在地上貼上宣傳海報，形成一條連儂路。(梁鵬威攝)

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【17:45】藝人王宗堯現身金鐘。至近6時，已有逾千人在金鐘一帶聚集。

【15:00-17:00】雖然晚會在晚上7時才開始，但在下午3時許，已有約50多名穿黑衣和帶口罩的年輕人在海富天橋張貼反修例宣傳單張。在添馬公園的長凳上，有人擺放用作悼念在反修例風波期間逝世的「義士」，有數名市民駐足觀看，並簽名支持。

下午4時許，聚集的人逐漸增加，並在金鐘用宣傳品貼成一條連儂路，同時，亦有人在銅鑼灣及灣仔區聚集，並築成一條人鏈。下午4時30分，港鐵因應公眾活動，金鐘站的B出口被職員用膠帶攔着，有警員在站內巡邏；另外，有部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。

水炮車已進駐金鐘戒備。(黃偉民攝)

警方因應連場大型公眾活動，近日已加強部署。今早記者發現三輛水炮車已全數出動，其中兩輛水炮車，及兩輛「銳武」裝甲車到中聯辦戒備。

9.28集會主題為「反抗威權 迎接黎明」，民陣召集人岑子杰早前指出，舉辦9.28集會的目的是提醒市民香港的民主運動一部「連續劇」，「5年前的雨傘運動我覺得啟蒙了香港人，今日這場運動其實亦承接著之前的雨傘運動發展出來。」

2014年9月26日晚，學生領袖黃之鋒、周永康和羅冠聰發起衝入公民廣場，並引發之後在金鐘一帶的衝突，為事件揭起序幕，並在9月28日起佔領起金鐘一帶的主要道路，展開為期79天的雨傘運動。