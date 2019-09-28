【9.28集會．直播】防暴警重兵駐灣仔、銅鑼灣　多名市民遭搜身

今日(9月28日)是雨傘運動五周年，民陣於政府總部添馬公園，舉行「雨傘運動」（佔領運動）五周年集會，並已取得警方發出的不反對通知書。 集會於晚上7時至9時舉行，《香港01》將於現場直播。

警方的防暴警在晚上近9時開始在地面出動。(羅國輝攝)

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【22:14】逾百名防暴警駐守銅鑼灣SOGO門口，他們手持盾牌，但未見有示威行動，亦未見有市民遭警方截查。現時軒尼詩道一帶交通受阻。現場有多名市民大嗌「收隊」，並喝罵他們。

【22:02】灣仔港灣道一帶，有逾三至四十名防暴警員截查十多名市民，市民須在牆一字排開，警員又翻查他們的個人物品。警方又拉起封鎖線。當中有兩名被搜的黑衫少女，向記者表示，原本已上巴士，但警員上車要求她們下車，查身份證及手袋，之後短時間內遭釋放。

【21:27】夏愨道西行方向陸續恢復行車，金鐘的交通亦陸續恢復。

【21:17】天星碼頭停車場外為數約30、40名防暴警員，較早前於此聚集的示威者已向上環方向散去，只剩排隊買雪糕的市民，另約20名手持長盾防暴警察，則於中信天橋不斷推進。不久後，兩架水炮車駛經夏慤道天橋。

【21:15】 多部警車及多名防暴警察於夏慤道天橋向前行，並要求在場的記者返回行人路，亦有警員表示 現時金鐘站只剩下A出口可出入。

【21:06】政府傍晚就民陣的集會作回應，指市民在晚上集會表達有關政制改革訴求，但政府指由『一人一票』普選行政長官和立法會全部議員，是《中華人民共和國香港特別行政區基本法》（《基本法》）訂下的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達致各方可接受的共識。

【21:02】 大批在夏慤道天橋聚集的示威者陸續離開，稱一起向灣仔方向前行。

【20:57】政總外有示威者腳被玻璃割傷，海富中心亦有人中藍色水後不適，需現場急救人員治理。有救護車及消防車到場，救護車接走一名懷疑受傷的市民。

特首辦的水炮車一再向示威者方向發射。(李智智攝)

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【20:55】警方再發出通告，指激進暴力示威者在政府總部外投擲汽油彈，危害在場人士和警務人員的人身安全。警方使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為及離去。警方也提醒附近一帶市民留意情況，盡量留在室內安全地方。

【20:53】警高空發射催淚彈，但很快被示威者救熄，防暴警亦在地面出動。夏愨道仍有大批人士集結。由於海富中心有人稱金鐘站內有大量防暴警察，呼籲沒有裝備的市民就不要經金鐘站離開，所以有部份市民仍聚集在地面，未決定如何離開。

【20:45】水炮車駛離特首辦，並向示威者發射藍色水，另場亦傳出槍聲，但未能確定使用何種槍械，有示威者呼籲人離開，但仍有前線示威者堅持留守。

【20:41】警方發出指示，指因有大量暴力示威者於金鐘夏愨道堵路，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方將於短時間內使用相應武力驅散，現呼籲在場人士停止違法行為，並立即離開。

2019年9月28日，警方在特首辨內施放胡椒水驅散示威者。（羅國輝攝）

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【20:38】特首辦外示威者未有離開，並有人放汽油彈。警方再次在特首辦內再發射出水柱，並有煙霧飄出。

【20:24】 民陣召集人岑子杰表示，民陣的集會是以安全為最大考慮，他宣布集會結束，向中環海濱方向離開。

【20:20】陸續有少數身穿黑衣市民到金鐘站，有部份人買單程票後離開，車站內有大批警員戒備。

【20:18】特首辦外有大批示威者聚集，警方已舉黑旗，即表示有機會發放催淚彈，而特首辦外的示威者亦已準備了長傘。警方不後用水炮車隔著水馬向示威者發射，惟示威者未有散去。警方亦有於添華道防線內拿出胡椒水，示威者退後。

傘運五年過去，「光復香港 時代革命」成為了反修例運動的核心口號。（羅國輝攝）

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【20:12】法政匯思李安然在大會上表示，五年前大家都強調抗爭是和平非暴力，請大家考慮，若果要選擇「私了」，當有日大家可以除下口罩相認時，會否想自己的所作所為是與「黑警」無分別，他指明白這是自衛的行為， 但呼籲大家要想清楚，最後的勝利是要勝過一切。

【20:08】 香港眾志黃之鋒表示，希望大家不要忘就千多位被捕的人士及200多名被起訴的手足。他指這場運動已經是「退無可退，要走得更遠」，而在運動中沒有大台，他亦非這場運動的領袖，但他會維持抗爭的溫度，包括在國際為港人發聲。

【20:05】特首辨外舉黑旗，水炮車戒備。

【20:00】立法會議員陳淑莊表示，過去100多天發生的事是難以想像，卻是確是發生，她稱若果政府不回應其餘四大訴求，香港人會堅持到底。

【19:57】獲准保釋的戴耀廷在集會上言，指佔中九子中兩名入獄的被告黃浩銘及邵家臻將於10月3日服刑期滿，而陳健民則料於明年3月14日出獄。

示威者繼續走出馬路，並佔領金鐘多條街道。(李智智攝)

【19:54】大會突然宣佈，按警方要求示威者到海旁方向示威。主持說出，集會繼續，並由佔中三子之一的戴耀廷發言。

【19:40】亦有示威者繼續走出馬路，龍和道亦已佔領。

【19:28】佔中三子之一的朱耀明牧師到場上發言，他稱青年人具有堅毅和勇敢的心，對於霸權和暴權毫不畏懼，認為只要港人同心同德，向目標進發，一定會成功。他稱，今次的反修例運動沒有「大台」，但他認為所有的香港人都是「大台」，堅持下去一定是勝利在望。 他隨後帶領集會人士站立默哀，紀念在雨傘運動中以來，已知及未知的抗爭者。

示威者在晚上約7時許，開始行出馬路，並很快佔領夏愨道。(李智智攝)

【19:23】有示威者行出夏愨道，並已佔領路段。

警方亦發出警告，指示威者於晚上６時半，衝擊政府總部出入口的警方防線，亦有示威者用鐳射光線照射現場警員。

警方多次警告示威者停止違法行為無效，已因應現場情況使用最低武力。警方又警告示威者盡快停止違法行為。

【1915】大會播放五年前雨傘運動及近日反修例示威的新聞片段，包括警察發放催淚彈、元朗721白衣人無差別打人及警方進入太子站拘捕市民的片段。

穿上裝備的防暴警察進入立法會大樓。(陳晶琦攝)

【19:12】集會正式開始，大會主持表示，香港人為了反對「送中」條例，戰鬥了122日， 面對政府的催淚彈，香港人會堅持到底，在場人士一起高呼「五大訴求、缺一不可」及「香港人加油」的口號。

【19:02】在海富天橋，示威者射鐳射筆，警方突然隔住水馬，對外噴胡椒水，多傳媒被噴中。之後示威者繼續在水馬外叫囂，並有人用雨傘拍打水馬外鐵欄，亦有示威者似拿著一些疑似裝有昆蟲的袋。

【18:48】海富天橋出紅旗。

【18:46】 民主女神像運抵添馬公園。

一名前來參加集會的林小姐（右）表示，反修例期間一直都有參與集會，昨日也出席了關注新屋嶺被捕人士集會，她相信新屋嶺內的事確有發生。 她們說，五年前雨傘運動時，她們才剛中學畢業，當時仍未有這種覺醒，沒有留意事件，只有見到警察粗暴地對待示威者時，於很後期時才出席過一次集會。 不過，今次她們有主動了解反修例事件，身邊的人亦有解說，故有空時都會盡量出席集會以示支持。

【18:42】參與集會人士坐滿添馬公園。

【18:23】 10多名穿上裝備的防暴警察進入立法會大樓，有現場市民利用鐳射筆照向警察。

下午6時許，集會仍未正式開始，立法會秘書處已發出紅色警示。(羅國輝攝)

【18:22】管弦樂隊在添馬公園演奏及演唱「願榮光歸香港」等歌曲。到金鐘政總一帶的人流亦見增加，並已坐滿添馬公園。

【18:09】根據警方指示，立法會綜合大樓現時並不安全。經立法會行政管理委員會主席同意，秘書處已發出紅色警示。基於安全考慮，在紅色警示生效期間，除指定的秘書處職員及執勤的警員外，其他人士均不可進入大樓，所有在大樓內的人士必須立即撤離

約下午3至4時，已有年青人在金鐘聚集，在地上貼上宣傳海報，形成一條連儂路。(梁鵬威攝)

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【17:45】藝人王宗堯現身金鐘。至近6時，已有逾千人在金鐘一帶聚集。

【15:00-17:00】雖然晚會在晚上7時才開始，但在下午3時許，已有約50多名穿黑衣和帶口罩的年輕人在海富天橋張貼反修例宣傳單張。在添馬公園的長凳上，有人擺放用作悼念在反修例風波期間逝世的「義士」，有數名市民駐足觀看，並簽名支持。

下午4時許，聚集的人逐漸增加，並在金鐘用宣傳品貼成一條連儂路，同時，亦有人在銅鑼灣及灣仔區聚集，並築成一條人鏈。下午4時30分，港鐵因應公眾活動，金鐘站的B出口被職員用膠帶攔着，有警員在站內巡邏；另外，有部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。

水炮車已進駐金鐘戒備。(黃偉民攝)

警方因應連場大型公眾活動，近日已加強部署。今早記者發現三輛水炮車已全數出動，其中兩輛水炮車，及兩輛「銳武」裝甲車到中聯辦戒備。

9.28集會主題為「反抗威權 迎接黎明」，民陣召集人岑子杰早前指出，舉辦9.28集會的目的是提醒市民香港的民主運動一部「連續劇」，「5年前的雨傘運動我覺得啟蒙了香港人，今日這場運動其實亦承接著之前的雨傘運動發展出來。」

2014年9月26日晚，學生領袖黃之鋒、周永康和羅冠聰發起衝入公民廣場，並引發之後在金鐘一帶的衝突，為事件揭起序幕，並在9月28日起佔領起金鐘一帶的主要道路，展開為期79天的雨傘運動。