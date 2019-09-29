【9.29遊行‧直播】政府總部內水炮車　向示威者射藍色水

「9.28」雨傘運動五周年翌日、距離「十一」國慶倒數第二日，有網民今日發起「全球連線、共抗極權」遊行，目標由銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部。警方高度戒備，中午12時過後已有大批防暴警駐守崇光外，另有一輛水炮車及「銳武」裝甲車在政府總部內戒備，兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車亦抵達中聯辦戒備，整個港島由灣仔至中西區都氣氛緊張。

警方向在場人士舉起橙旗警告（01直播截圖）

↓↓↓銅鑼灣、政總及中聯辦一帶高度戒備，點擊看最新圖片↓↓↓

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【16:24】有示威者向政府總部外面投擲汽油彈，而在政總旁邊添華道，警方向愨道天橋舉黑旗，同時水炮車發射藍色水，但現場示威者不算多。

警方水炮車向示威者射藍色水。（陳淑霞攝）

【16:18】 金鐘警方突然撤退，示威者追上，向警車投擲磚塊，而催淚彈繼續從高處掉下。示威者追至紅棉路天橋即力寶中心對外。

【16:15】特首辦附近先舉藍旗再舉橙旗。

【16:11】警方在金鐘發射大量催淚彈及橡膠子彈，示威者以燃燒彈及磚頭還擊。

【16:09】示威者用雪糕筒堵路，夏愨道西行線只餘一條可用。

【16:06】金鐘有示威者向警察前方路面投擲汽油彈。

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【16:05】灣仔天橋黑旗，警從橋上向下開槍。金鐘警察則舉橙旗。

【16:04】政總西翼防暴警察以大聲公呼籲「橋上蹲低的人快離開」，水炮車隨即駛出戒備，防暴警察聲稱有人「整彈珠」，未幾又指「用槍瞄住佢」。

【16:00】灣仔港鐵站外發現像膠子彈，另外金鐘道亦發現布袋彈。

【15:56】警在太古廣場外的金鐘道向示威者平射多枚催淚彈，示威者拾起未爆的催淚彈及磚頭向警方投擲。

【15:54】太古廣場外，金鐘道警察舉黑旗，即警告有可能發射催淚彈。示威者在對面以雨傘對峙。

【15:53】灣仔港鐵站內，警察向站外的玻璃位置開槍，未知發射甚麼子彈。

灣仔站外有示威者向站內投擲燃燒彈。

【15:50】警方在金鐘道近樂禮街佈防，即統一中心樓下，舉起藍旗。

【15:49】示威者向灣仔港鐵站內投擲汽油彈。

【15:45】人群跨過夏愨道，進入政府總部旁的添美道。

【15:42】金鐘太古廣場外有示威者拆下國慶廣告紙板並焚燒，消防車到場，開一條喉救滅。

【15:37】示威者試圖衝向灣仔站，警察在站內舉起盾牌列陣戒備。

【15:35】灣仔有人被私了，有女子被淋濕，事後她表示有人偷了她的電話。

【15:32】灣仔港鐵站內有警察舉橙旗「速離否則開槍」，並以電筒閃向站外。

【15:28】有人拆走太古廣場天橋的「慶祝中國人民共和國成立70周年】標語，被掉落馬路並焚燒。

【15:25】示威者繼續經金鐘前往政府總部，已經過了警察總部，到達金鐘太古廣場。

【15:18】警察沿柯布連道退入近莊士敦道的港鐵站入口內，未有拘捕任何人，站內多間店舖已關閘，灣仔站玻璃被打破，B、C出口已拉起線，往修頓球場出口亦已關閘。

【15:12】灣仔港鐵站外近灣仔電腦城，有警察速龍部隊戒備，人群指罵警察，警察則持着警棍、盾牌與槍指向人群，而一群穿着「守護孩子」的人試圖分隔警察與人群。

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灣仔中國旅行社閘門被塗污。

【15:04】銅鑼灣至灣仔，有人沿路拉開「願榮光歸香港」的直幡。

【15:02】港島綫一列往堅尼地城方向列車，在筲箕灣站上落客期間被人打開連接緊急出口及軌道的斜道，來往柴灣站和西灣河站列車服務暫停。

【14:56】一架直升機在軒尼詩道上空經過，人群高叫「落雨呀、開遮呀」。

【14:55】市民一度指罵銅鑼灣站客務中心港鐵職員，斥責該職員拒伸出援手協助推著嬰兒車的外國人離開港鐵站，「淨係識手指指，又唔肯出嚟，正一黨鐵，影衰旅遊業。」該外國人其後自行尋找出口離去。

【14:52】銅鑼灣的示威者正呼籲「返去政總遊行路線」。兩架消防車從灣仔消防局駛出，期間人群鼓掌。

銅鑼灣至灣仔上空有直升機盤旋。（鄭榕笛攝）

【14:50】康文署宣布，灣仔區維多利亞公園的游泳池、網球場和草地滾球場及香港中央圖書館已提早關閉，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

【14:49】人群經軒尼詩道，由銅鑼灣行至灣仔方向，沿途高叫口號。示威者手掌高舉五指，意味五大訴求，缺一不可。

【14:42】警方表示，示威者於銅鑼灣軒尼詩道和怡和街交界聚集堵路，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方呼籲在場人士及附近的市民立即離開，又提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【14:40】防暴警員推進至銅鑼灣道，登上警車準備離去，同時有示威者追至銅鑼灣道，未及登上警車的防暴警察發射催淚彈驅散示威者。3分鐘後，所有防暴警員登上警車離開。

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【14:35】政府飛行服務隊H175獵豹直升機，在銅鑼灣上空停留。人群從時代廣場前往鵝頸橋方向，佔據軒尼詩道。

【14:30】在港鐵被截查的14歲少年，被拉進至港鐵控制室，不少中年及年長市民激動圍罵，防暴警察不敵市民追擊，退守至控制室內。站外已施放催淚彈，站內亦隱約聞到相關氣味。

【14:28】有警員在怡和街圓形天橋叫記者離開。

【14:25】有14歲少年被防暴警察截查，警察於站內拉起橙色封鎖線。

【14:23】警方發射多枚催淚彈，並從多條道路進入軒尼詩道。

警方在下午2時23分於銅鑼灣怡和街發射多枚催淚彈。（鄭榕笛攝）

【14:18】警員在怡和街噴胡椒水，數人被制服及戴上手帶。

【14:10】港鐵向員工提供手術口罩及N95等基本裝備，但仍有港鐵職員自備「豬嘴」，以防萬一。

【14:05】兩名青年被警員拉入東角道防線內搜身，市民追至防線內高呼「放人」，有警員推撞防線外的攝影記者，另有警員取出胡椒噴劑指向傳媒，作勢要噴。

【13:55】有警員向記者表示，不會只看黃色背心而判斷是否記者，記者需要戴上記者證。有記者問警察又是否要有編號，警員即要求記者「做番自己嘢」，而無回應警察編號的問題。

【13:50】駱克道有警員突然從封鎖線衝出，將一名穿黑衣及戴口罩人士帶進封鎖區搜袋，其後放行。

【13:45】一個黑衣中年男子在前排向警察傳媒聯絡組警員表達不滿，期間觸碰到該名警員，對方警告中年男子「唔好郁手郁腳」，並出未委任證要求搜查他。中年男一邊後退一邊大聲指「你即係拘捕我啫」，警員一度抓著中午男的衣領，惟其後黑衣市民從後把中年男子拖走，現場氣氛緊張，警員亦退回防線後。

有示威者中胡椒噴霧，神情痛苦。（鄭褣笛攝）

有市民與與警察傳媒聯絡組警員發生衝突。（鄭榕笛攝）

【13:30】銅鑼灣站E出口只准入不許出，有港鐵職員要求乘客由D出口出站。站內有十多個防暴警察戒備。

【13:29】警方向崇光外、東角道及記利佐治街聚集的人士發出警告，這是非法集結，呼籲各人和平散去，否則作驅散行動。

集結人士則不時向警方發出噓聲，如「黑社會、黑社會」等批評聲，又指警察拘捕穿黑衣年輕人是「恰𡃁仔」。

【13:25】警方向在崇光百貨外聚結的人士舉起黑旗，警告將發催淚彈驅散。

繼昨晚民陣發起雨傘運動5周年集會，有網民今日發起遊行，原定下午兩點半開始，目標先在銅鑼灣崇光百貨外軒尼詩道集結，然後遊行至金鐘政府總部。由於遊行並無獲警方發出不反對通知書，故有關遊行集會屬違法。

港島灣仔區、中西區如臨大敵，高度戒備。崇光、希慎等大商場宣布關門不營業，而據記者所見，中午12時前，已有大批防暴警駐守銅鑼灣，特別在崇光百貨門前加強兵力；希慎廣場外多架豬籠車、警車戒備。《01》記者亦目擊大批持槍、盾防暴警員向維園方向前進。

與此同時，至少有一輛水炮車及「銳武」裝甲車在政府總部內及附近戒備；兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車更於早上十時前已抵中聯辦。