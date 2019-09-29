【9.29遊行‧直播】警方銅鑼灣舉橙旗　發射多枚催淚彈

「9.28」雨傘運動五周年翌日、距離「十一」國慶倒數第三日，有網民今日發起「全球連線、共抗極權」遊行，目標由銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部。警方高度戒備，中午12時過後已有大批防暴警駐守崇光外，另有一輪水炮車及「銳武」裝甲車在政府總部內戒備，兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車亦抵達中聯辦戒備，整個港島由灣仔至中西區都氣氛緊張。

警方向在場人士舉起橙旗警告（01直播截圖）

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【14:35】政府飛行服務隊H175獵豹直升機，在銅鑼灣上空停留。人群從時代廣場前往鵝頸橋方向，佔據軒尼詩道。

【14:32】有人群湧入又一城的萬寧「行街」，店鋪經理鄭女士表示，目前情況未去到要拉閘的情況，會根據公司指引處理。

【14:30】在港鐵被截查的14歲少年，被拉進至港鐵控制室，不少中年及年長市民激動圍罵，防暴警察不敵市民追擊，退守至控制室內。站外已施放催淚彈，站內亦隱約聞到相關氣味。

【14:28】有警員在怡和街圓形天橋叫記者離開。

【14:25】有14歲少年被防暴警察截查，警察於站內拉起橙色封鎖線。

【14:23】警方發射多枚催淚彈，並從多條道路進入軒尼詩道。

警方在下午2時23分於銅鑼灣怡和街發射多枚催淚彈。（鄭榕笛攝）

【14:18】警員在怡和街噴胡椒水，數人被制服及戴上手帶。

【14:10】港鐵向員工提供手術口罩及N95等基本裝備，但仍有港鐵職員自備「豬嘴」，以防萬一。

【14:05】兩名青年被警員拉入東角道防線內搜身，市民追至防線內高呼「放人」，有警員推撞防線外的攝影記者，另有警員取出胡椒噴劑指向傳媒，作勢要噴。

【13:55】有警員向記者表示，不會只看黃色背心而判斷是否記者，記者需要戴上記者證。有記者問警察又是否要有編號，警員即要求記者「做番自己嘢」，而無回應警察編號的問題。

【13:50】駱克道有警員突然從封鎖線衝出，將一名空黑衣及戴口罩人士帶進封鎖區搜袋，其後放行。

【13:45】一個黑衣中年男子在前排向警察傳媒聯絡組警員表達不滿，期間觸碰到該名警員，對方警告中年男子「唔好郁手郁腳」，並出未委任證要求搜查他。中年男一邊後退一邊大聲指「你即係拘捕我啫」，警員一度抓著中午男的衣領，惟其後黑衣市民從後把中年男子拖走，現場氣氛緊張，警員亦退回防線後。

有示威者中胡椒噴霧，神情痛苦。（鄭褣笛攝）

有市民與與警察傳媒聯絡組警員發生衝突。（鄭榕笛攝）

【13:30】銅鑼灣站E出口只准入不許出，有港鐵職員要求乘客由D出口出站。站內有十多個防暴警察戒備。

【13:29】警方向崇光外、東角道及記利佐治街聚集的人士發出警告，這是非法集結，呼籲各人和平散去，否則作驅散行動。

集結人士則不時向警方發出噓聲，如「黑社會、黑社會」等批評聲，又指警察拘捕穿黑衣年輕人是「恰靚仔」。

【13:25】警方向在崇光百貨外聚結的人士舉起黑旗，警告將發催淚彈驅散。

繼昨晚民陣發起雨傘運動5周年集會，有網民今日發起遊行，原定2:30分鐘開始，目標先在銅鑼灣崇光百貨外軒尼詩道集結，然後遊行至金鐘政府總部。由於遊行並無獲警方發出不反對通知書，故有關遊行集會屬違法。

港島灣仔區、中西區如臨大敵，高度戒備。崇光、希慎等大商場宣布關門不營業，而據記者所見，中午12時前，已有大批防暴警駐守銅鑼灣，特別在崇光百貨門前加強兵力；希慎廣場外多架豬籠車、警車戒備。《01》記者亦目擊大批持槍、盾防暴警員向維園方向前進。

與此同時，至少有一輪水炮車及「銳武」裝甲車在政府總部內及附近戒備；兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車更於早上十時前已抵中聯辦。