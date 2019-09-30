【逃犯條例】國慶活動未見張曉明？　傳中央港澳政策有異動

中央多個部門於周六（28日）在北京舉行國慶招待會，邀請3,800名港、澳、台人士出席。 《明報》中國評論專欄指出，根據《中央電視台》的報道畫面，並未見到港澳辦主任張曉明出席，而港澳辦副主任宋哲則現身活動。專欄進一步分析，若事件屬實，或與近日傳言指，目前主導港澳政策協調的角色，已經由港澳辦移至中央國家安全委員會下屬的國安辦有關。

據《明報》中國評論專欄指出，招待會由多個部門聯合舉辦，由全國政協主席汪洋致辭，中央外事辦主任楊潔篪主持。多個聯合舉辦活動的部門最高級官員，以及連全國人大副委員長王晨、副總理孫春蘭、胡春華等官員亦有參加活動。

9月中曾出席活動 料不涉健康問題

該文章的作者認為，此活動可能是港澳辦唯一有份參與的國慶活動，主任張曉明缺席值得深究原因。特別是張最近一次露面是在9月中，陪同澳門候任特首賀一誠見國家主席習近平和國務院總理李克強，估計不涉健康問題。

文章續指，事件或令人聯想到涉及連月本港反修例風波衝突。但作者指出，即使官員犯錯，甚少臨陣易將，通常待風波平息後才會秋後算帳。至於另一可能性，則是傳言指負責協調港澳政策的工作，已由港澳辦改為中央國家安全委員會下屬的國安辦負責。