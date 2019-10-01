【逃犯條例】陳淑莊引述律師　被捕者被誤導在沒律師在場下錄口供

反修例風波昨日（29日）再爆衝突，警方拘捕過百名示威者。立法會議員陳淑莊今日記者會上，引述義務律師及被捕者指，被捕者在警署內遭到不合理對待，當中涉及誤導被捕者在沒有律師在場下錄口供。 《香港01》已向警方查詢，暫時未有回覆。

指義務律師在警署外等逾14小時 才見到被捕者

陳淑莊指昨日大部份被捕人士在北角警署，部份轉移至灣仔警察總部，義務律師到警署等待超過14小時，才見到被捕者。陳淑莊表示，警員指如有不滿，義務律師可向值日官投訴，但見值日官也要等，「十幾小時後才開始見到被捕人士」。

她引述8月28日警方記招時說，被捕者可以與律師聯絡。有被捕人士事後說，一早表示要見律師，但警察不讓他們見，而期間已錄口供、拍照及搜身。

陳淑莊引述被捕者表示，不只一個警員稱：「我就是負責落口供，不負責調查，調查完才可以打電話。」她批評，有人誤導被捕人士在沒有律師之下錄口供、拍攝穿上示威裝備的照片以及搜身。

被捕者稱要求驗傷十多小時後才批

此外，陳淑莊引述被捕人士指，凌晨1時警察仍未讓他吃飯，「有些被捕者表面有明顯傷痕，但要求驗傷後十多小時才批准」。

陳淑莊強調，警隊只能在香港法例之下給予的權力去執行職務，其他超出的範圍都是非法。