【10.1國慶．持續更新】酒會灣仔會展舉行　嘉賓室內觀看升旗儀式

國慶升旗儀式及國慶酒會今早（1日）在灣仔金紫荊廣場和灣仔會展舉行，灣仔會展一帶昨（30日）已實施封路。 民政事務局表示，基於公共交通安排及市民安全的考慮，今日舉行的升旗儀式不會設立公眾觀禮區，署理行政長官張建宗將於會展大會堂觀看升旗儀式和出席國慶酒會。.

國慶升旗禮早上八時在灣仔會展的金紫荊廣場舉行，嘉賓則獲安排在會展室內透過螢幕直播觀禮。（高仲明攝）

【08:22】署理行政長官張建宗及環境局局長黃錦星離開會場。

【08:05】署理行政長官張建宗致辭時表示，很高興與大家聚首一堂，慶祝這個對中華人民共和國別具意義的重要歷史時刻。他稱，國家不論在經濟和民生都達到國際水平，在國際社會影響力亦舉足輕重，而香港在國家的光輝歷史中，一直以自身所長，貢獻國家所需，同時享受背靠祖國之利，與國家共享繁榮。

張建宗指出，本港近月的國際貿易變得複雜，外圍經濟不穩，而本地社會動盪，激進示威者不斷將暴力升級，包括非法集結、投擲汽油彈、到處縱火、襲擊市民等，嚴重破壞社會秩序，衝擊法治，影響市民安全和正常生活，可說是令正在下行的本地經濟雪上加霜，市民對此亦感到震驚和傷心。他續指，為解決社會紛爭，政府早已展示最大誠意，舉行首場與市民的對話會。他又說，暴力行為和對抗態度並非解決問題的方法，呼籲市民精誠團結、求同存異，讓香港重新出發，又指香港的成就得來不易，望大家好好珍惜。

【08:00】國慶升旗禮在灣仔會展的金紫荊廣場舉行，嘉賓獲安排在會展內透過螢幕直播觀禮。升旗儀式由警察儀仗隊進行，國旗和區旗在國歌中徐徐升起，飛行服務隊直升機在維港上空飛過，展示國旗和區旗，消防船則在海面射水敬禮。

【07:50】國慶升旗儀式開始，儀仗隊進場。

【07:45】前特首候選人胡國興撐扶拐杖出席，他7月傳出入院消息，弄傷腰骨，其後遭細菌入侵，結果造成腰骨發炎。

【07:35】署理行政長官張建宗，以及民政事務局局長劉江華抵達會展會場。

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在灣仔會展菲林明道入口，有一段路已被水馬圍封，進入的車輛必須事先登記，職員亦要出示許可證才可進入，大門兩旁有警員站崗；另會展舊翼正門同樣有水馬包圍。