【10.1國慶】張建宗批激進示威者破壞社會秩序　使經濟雪上加霜

本港反對修訂《逃犯條例》風波持續3個月仍未平息，署理行政長官張建宗今早（1日）在國慶70周年酒會致辭時表示，香港社會出現不穩定情況，部分激進示威者不斷升級暴力行動，包括非法集結、違法堵路、投擲汽油彈、到處縱火、襲擊其他市民，不僅嚴重破壞社會秩序，亦衝擊香港法治，影響市民安全和正常生活，令正在面對下行壓力的本地經濟雪上加霜。他稱，暴力行為及對抗的態度絕非解決問題的方法，當前尖銳社會矛盾需要港人精誠團結，和衷共濟，才能讓社會回復活力。

署理行政長官張建宗在國慶酒會致辭。（高仲明攝）

特首林鄭月娥正率領逾240人的訪京團在北京出席國慶活動，國慶70周年酒會由署理行政長官張建宗致辭。他提到近月的社會亂況，指近月國際貿易關係變得複雜和嚴峻，亦存在一些不明朗的外圍因素。同時，香港社會出現了不穩定的情況，部分激進示威者持續而不斷升級的暴力行動，包括非法集結、違法堵路、投擲汽油彈、到處縱火、襲擊其他市民，不僅嚴重破壞社會秩序，亦衝擊香港法治，影響市民安全和正常生活，令正在面對下行壓力的本地經濟雪上加霜。廣大市民都對這個陌生的香港感到震驚和傷心，迫切希望可以盡快走出目前的困局。

張建宗稱，為解決當前的困局，政府已經展示了最大的誠意，成立了對話辦事處開展對話工作，希望以溝通化解分歧，一起探討解決方法；同時亦會邀請社會領袖、專家和學者就房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇、社會向上流動和公眾參與政府決策等長期積壓的深層次問題，進行獨立研究和檢討，並向政府提出建議，了解問題所在並找出真正能解決困局的方法。

「反修例運動」持續至今未有平息跡象，行政長官林鄭月娥於上周四（26/9）在灣仔伊利沙伯體育館舉辦第一場「社區對話」，聆聽和回應市民訴求，多家傳媒現場直播。（資料圖片／盧翊銘攝）

張建宗續指，暴力行為和對抗的態度絕對不是解決問題的方法。當前尖銳的社會矛盾，比過往任何時間都更需要香港人精誠團結，和衷共濟，求同存異，才可以令社會重回秩序，經濟回復活力，市民重拾希望與信心，讓香港重新出發，讓下一代有更好的條件把握機會發揮所長，創造理想的未來。他稱，香港的成就得來不易，呼籲港人要好好珍惜；又指只要港人堅守「一國」原則、善用「兩制」之利，確保「一國兩制」行穩致遠，擁護《基本法》，捍衛法治和秩序，堅定維護國家主權、安全和發展利益，無論面對任何困難，都必定可以乘風破浪，抓緊機遇，向前邁進。