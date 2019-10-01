【10.1國慶】林卓廷批港鐵配合政府阻市民上街　陳帆：風險評估

今日（1日）是國慶70周年，鑑於反修例風波持續，各方均嚴陣以待，港鐵宣布今日有多個車站暫時關閉。 運輸及房屋局局長陳帆朝早在灣仔會展出席國慶酒會時表示，港鐵於港九新界關閉多個站，是經風險評估而作出的安排。 民主黨立法會議員林卓廷則批評，港鐵配合政府阻撓市民上街表達政治訴求，令民憤惡化。

陳帆稱，封站決定主要考慮整體鐵路、市民出外和員工安全。(彭毅詩攝)

港鐵今日宣布，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站，共涉及11個車站。

陳帆回應時指，封站決定主要考慮整體鐵路、市民出外和員工安全，局方已與相關政府部門開過會，理解今天有很多社會活動，參考風險評估，相信安排對香港整體都是好的處理方法。

他又指，港鐵會提供相關接駁安排，局方亦透過運輸處通知公共交通營辦商盡量加大服務，方便市民出外。

被問及有指港鐵封站欠準則，陳帆認為，港鐵日常運作方面，無論日間受到多大衝擊，器材設施受到多嚴重損毀，「港鐵公司同事都非常盡力，亦通宵盡所有能力應付和回復，我相信態度和精神應得到大家支持」。

至於集會和衝突會否影響喜慶氣氛，陳帆稱「有很大感受」：「香港始終是我們家，大家七百多萬人都是一家人，希望無論進行甚麼活動，都希望平和、理性氣氛下處理，希望大家有開心愉快的國慶。」



林卓廷批港鐵配合政府阻市民上街示威。(資料圖片)

林卓廷則批評，港鐵配合政府阻撓市民上街表達政治訴求，更影響百萬計乘客交通，無視公共運輸系統的社會責任，必然令民憤惡化，及抗議活動遍地開花。

社民連主席吳文遠亦批評，港鐵今日封閉多個主要港鐵站，等同「戒嚴」，呼籲市民珍惜集會示威自由。