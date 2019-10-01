【10.1港島直播】示威者在銅鑼灣站出口燒雜物　F出口起火

警方早前反對民陣於今日（1日）舉辦的遊行，網上有人號召發起於全港多區示威活動。在港島區，多個大型商場以安全為由決定關閉，包括銅鑼灣希慎廣場、利舞臺、利園1-3期、崇光百貨、中環國際金融中心商場（IFC）等。 《香港01》會直播各區情況。

有示威者在銅鑼灣F出口燒雜物。(鄭翠碧攝)

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【19:26】警方在怡和街圓形天橋下面，曾高舉黑旗，向軒尼詩道示威者連環發射催淚彈，而部份警車聚集在高士威道向怡和街方向，向高士威道警車聚集處後退。。

【19:25】天后Starbucks外起火，暫未有消防到場。

【19:24】 現場有警方和經過市民發生口角，市民表示「你唔好忘記自己都有屋企人！」警方表示，「示威者將整個街都打爛！」

【19:15】 銅鑼灣有巴士上的乘客被迫落車，巴士向銅鑼灣方向離開。

【19:13】 現場有社工和警方對話，表示附近有一架巴士滯留，另外亦有堂樓維修沒有窗戶，呼籲警方不要施放催淚彈。

【19:05】防暴警察由銅鑼灣崇光百貨外一路向前推進，沿途曾岀動水炮車發射水柱，其間一數度發射催淚彈，現將防線推至高士威道對岀。警察舉黑旗。

【18:44】灣仔示威者沿軒尼詩道退至鵝頸橋後的銅鑼灣位置，在部份在銅鑼灣崇光百貨外聚集，亦有部份人向天后方向前行，警察防線在鵝頸橋的灣仔一邊，暫未向前推進。

【18:32】 示威者燃燒雜物，銅鑼灣F出口起火。

【18:13】灣仔莊士敦道英皇集團中心對開有示威者投擲多枚燃燒彈，速龍小隊在現場制服數名示威者，有示威者被按在地上不停發出慘叫。警員把傳媒趕回行人路上。消防亦已到現場處理。水炮車已駛到莊士頓道戒備，而莊士頓道一路上亦被灑滿一地陰司紙。

示威者在灣仔多處燃燒雜物。（李澤彤攝）

【17:47】防暴警進入修頓球場截查，附近有女士疑受催淚彈影響躺臥在地上。現場救護員稱該女士吸入過多催淚氣體致呼吸困難，其朋友表示她有中風病歷。

【17:26】防暴警在灣仔皇后大道東推進及不停施放催淚彈，示威者以垃圾桶等雜物作掩護，並在皇后大道東制服一名示威者，期間有警員驅趕傳媒，更有人用警棍打傳媒。

【17:17】灣仔永樂里，有示威者在馬路邊燃點雜物，火勢猛烈。警方在灣仔一輪衝擊，並制服多人，部份示威者向銅鑼灣方向前進期間。

【17:12】水炮車加速前灣仔方向前進，大量警察跟隨，金鐘廊金鐘港鐵站口着火。警方發射多枚催淚彈。水炮車駛到金鐘高等法院外向灣仔方推進，沿路發射藍色水柱。

【17:09】金鐘道向太古廣場方向水炮車加速向前，同行警察發射催淚彈。

【17:06】有示威者結集在灣仔，警方施放催淚彈，水炮車在金鐘道加速向前，在灣仔的示威者以垃圾車作掩護。

【17:02】有人在金鐘港鐵站外堆放雜物。

警方在金鐘一帶發射多枚催淚彈。(張浩維攝)

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【16:53】警方在干諾道中出多枚催淚彈，示威者逃向中環方向。

【16:51】金鐘添馬街及夏愨道交界，有人焚燒雜物。

【16:46】政府總部內水炮車退後戒備，一名穿紅色連身裙女子，手持紅色雨傘站及「LOVE」字黃色車牌，不停以英語大罵警察及林鄭月娥，一度有示威者意圖拉她離開，但該女子執意留在現場。

【16:44】政總內警察向夏愨道發射藍色水的同時，亦向海富中心往政總天橋發射大量催淚彈。

【16:40】政府總部暫時停止發射催淚彈，一批從中環往金鐘的示威者，正經過夏愨道天橋。

【16:34】政總示威者組成傘陣，於夏愨道近樂禮街嘗試集結，警方繼續發射催淚彈。

【16:30】防暴警員在金鐘海富橋上向地面施放催淚彈，同時又從政府總部內及高位，向夏愨道發射多枚催淚彈後，示威者向樂禮街、夏愨花園等方向散去。

【16:28】政府總部高位的警察，向地面發射催淚彈。警方在政總內警告，示威者正進行非法集結，將會採用武力驅散。中環站亦關閉。

警員在無警示下發射催淚彈。（張嘉敏攝）

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【16:22】駱克道位置剛有人縱火，消防員到場撲滅

【16:21】 中環遮打道港鐵F出口，警方在無舉旗的情況下，於站內發射催淚彈。

【16:18】示威者佔據夏愨道，政總外有水炮車射出藍色水，警方發射催淚彈。

【16:15】警方消息指，在銅鑼灣鬧市集結的激進示威者，於軒尼詩道與波斯富街交界的電車站焚燒國旗。另外，亦有示威者在上環干諾道中信德中心外，以雜物堵路，現場交通受到影響。警方警告在場人士立刻停止違法行為及離開，並對示威者一切違法行為，予以嚴厲譴責。

【16:11】中環南洋商業銀行對出有人疑燒國旗。

中環有人燒國旗。(吳倬安攝)

【16:02】 上環、西環示威者散去，兩輛水炮車亦已駛離。

【16:00】根據警方指示，立法會綜合大樓現時並不安全。經立法會行政管理委員會主席同意，秘書處已發出紅色警示。基於安全考慮，在紅色警示生效期間，除指定的秘書處職員及執勤的警員外，其他人士均不可進入大樓，所有在大樓內的人士必須立即撤離。記者所見，金鐘太古廣場一帶仍有人聚集，但氣氛未見特別緊張。

【15:48】在灣仔站附近，有示威者向防暴警察丟磚頭、雞蛋等雜物，防暴警橋上開槍。

【15:36】另外，在灣仔港鐵站有消防員到場，惟消防員未有發現縱火個案，及後離去。

【15:15】另外，在銅鑼灣亦有人在港鐵車站外派發物資。而銅鑼灣站鐵閘上亦被貼上「民間垃圾站」，站外亦被灑滿陰司紙。亦有人在崇光百貨S門外撒陰司紙。

有人在銅鑼灣立外掛上「民間垃圾站」的字句。(侯彩琳攝)

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遊行人士抵西環 警方水炮車戒備

【15:38】有部份示威者似調頭向上環方向進發，亦有在德輔道西徘徊，在中環與上環一帶遊走。

【15:18】西環干諾道西馬路上，大量防暴警員及速龍小隊在現場戒備，警員出示藍旗，警員多次開咪警告現場人士包括傳媒立即返回行人路，指即將可能會使用催淚水和顏色水，呼籲記者小心，否則後果自負，警隊隨即向前推進。

【15:14】港鐵關閉西營盤站，中聯辦外有大量防暴警置防線，現場有水炮車。

【15:13】一名操大陸口音的男子指罵警員，警員問他「收咗幾多錢」和著他上前，未幾即有幾名警員將他制服，但未有拘捕他。

【15:04】遊行隊伍到達上環，警察舉藍旗，上環有水炮車戒備。

隊頭在下午2時許已到達終點，民陣亦呼籲參與者離開。(朱潔玲攝)

下午1時左右，銅鑼灣至少有千人聚集，等待遊行出發。(吳倬安攝)

遊行隊伍2時許到終點

【14:49】遊行隊伍已到終點，陳皓桓呼籲參與者流水式散去。

【14:27】 民陣副召集人陳皓桓稱今天雖沒點算人數，但以民陣舉辦遊行經驗，出席市民站滿了軒尼詩道，至少有十多萬人一起公民抗命。遊行隊伍向上環方向進發。

【14:23】 遊行隊伍隊頭到達中環遮打道，民陣副召集人陳皓桓表示已到達終點，將會自行解散。

【14:00】直升機一直在灣仔上空盤旋，跟隨遊行隊伍隊頭。

【13:56】隊頭抵達警察總部，10幾名警察在軍器廠街天橋戒備。

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【13:45】抵達灣仔港鐵站後，遊行隊伍默哀一分鐘。

【13:44】許多在修頓球場內的人士走岀球場外，相信是匯合由銅鑼灣起步的市民。另，有10多名防暴警察一度在灣仔D岀口內戒備，其後全部退回站內。

【13:37】灣仔入境事務大樓天橋往灣仔站方向已封鎖，大批防暴在內戒備。另，警方在中聯辦對岀橋底位置部署了1號和3號水炮車，另有兩輛「銳武」裝甲車戒備，干諾道西向行車天橋亦有一架衝鋒車停泊。

【13:30】社民連主席吳文遠表示，四名成員於往銅鑼灣途中，車輛被警方扣查，因車輛內有一條「五大訴求，缺一不可」橫額，四人被警方拘捕，並帶往油麻地警署。

【13:16】隊頭已行過希慎廣場對出。另，灣仔電腦城對出天橋有防暴警戒備。

遊行隊伍提早起步

【13:13】遊行隊伍提早起步，沿怡和街向軒尼詩道前進，工黨何秀蘭、李卓人、民主黨何俊仁、楊森、單仲偕、蔡耀昌等人帶領隊頭，市民在道路兩旁夾道高呼口號，人潮佔據軒尼詩道行車線。隊伍中有人高舉萬國國旗陣。

【13:10】「長毛」梁國雄表示，由於東角道現時人數非常多，隊伍將在下午1時15分出發。

【13:05】修頓球場人數不斷增加，現已坐滿四個看台，在場人士不時大叫「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「光復香港，時代革命」等口號，亦有市民自製「連儂牆」橫額。

另一邊廂，參加遊行的人朝已經開始陸續企出軒尼詩道及怡和街的馬路上，但車輛仍然能夠通過。

陳皓桓宣布：遊行一時半開始

【13:00】陳皓桓預計，今天會有很多人參與，不過他指港鐵關閉、警方於道路設路障，但相信香港人會以自己的方法論發聲。陳皓桓強調，今天以個人身份參與，希望港人不要因警方反對遊行而不發聲，港人自由、人權，不應因恐懼不發聲。至於會否擔心被捕，他說：「要拉可以拉，我哋唔會怕。」

銅鑼灣現時至少有千人聚集，等待遊行出發。

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【12:52】灣仔修頓球場開始多人聚集，約有數百名黑衣人士，人數已坐滿三個看台。

【12:46】工黨李卓人說，今日是國殤日，發起遊行是為了控訴政權的暴行，讓當權人知道香港人「無嘢可慶祝」，以腳步令全世界聽到香港人聲音和五大訴求。

【12:32】工黨李卓人、社民連梁國雄到場，獲在場數百人鼓掌歡迎。民主黨元老、前港島區立法會議員楊森中午現身東角道，他指今日是十一國慶，但沒有東西值得慶祝。

【12:20】位於記利佐治街的一間台式飲品店，店員稱由於近月生意不景，趁著仍能營業時都會營業，若下午發生衝突就會立刻關門。店員透露，近月旅客減少，客人少了超過一半。

另外，民陣副召集人陳皓桓現身銅鑼灣。

【12:14】逾百人於東角道聚集，有人帶領在場人士高叫口號。

【11:53】灣仔修頓看台有約有數十人聚集，部份穿上黑色衣服。

【11:42】記利佐治街有一名身穿中國奧運字樣服飾的伯伯與在場穿黑衣的中年人士爭執，有人勸喻他離開，以免生衝突。

【11:39】東角道現場人流稀少，未見多人聚集。

銅鑼灣祟光百貨公司關門。早上10時許，有數名防暴警察在附近戒備。（鄭翠碧攝）

多個文康設施提早關閉

【11:23】康文署表示，灣仔區所有康樂設施（香港網球中心除外）、香港中央圖書館、駱克道公共圖書館及黃泥涌公共圖書館將提早於中午十二時關閉。

【11:03】位於銅鑼灣糖街戲院Cinema city JP職員就稱，今天最後一場公開售票的場次是下午1時05分，而今天自助售票機不能顯示即日的場次。

【10:57】銅鑼灣站F1出口已落閘。

【10:55】從河北來港旅遊的賀先生，是首次來港，今日打算在銅鑼灣購物、並去山頂觀光。但是到達銅鑼灣時，大部分商舖已經關門。對於今天行程受阻感到不方便，亦疑惑今天該到哪兒，或會先轉到澳門。

他告訴記者，前日在深圳過關時被扣留了50分鐘，被海關查問個人信息、來港目的等。他表示來港之前已經知道香港發生什麼事情，有一定的心理準備，也知道港人會挑選國慶這個有標誌性的日子「做一些事」。

對於港人的示威活動，他和同行的朋友都表示理解，「因為這些活動之前都見過。」他們又不太擔心會被針對，因為他們不會去拍人大頭相，但若是僅僅因為內地人身分而被針對，可能在心態上會對香港的運動有所改觀。與他同行的朋友則表示，昨日見到尖沙咀有組成「人鏈」，「這樣的活動挺好的。」

【10:25】銅鑼灣Sogo關門，商場對出有警察巡邏。此外，一街之隔的希慎廣場亦已貼出關門告示。

【10:10】鄰近維園的皇室堡商場關閉了記利佐治街的出入口，惟其位於告士打道的出入口仍可以出入。商場保安向記者表示，目前只有酒樓關門營業，其他商戶則視乎各自決定是否繼續營業。

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銅鑼灣希慎廣場關閉。（袁澍攝）

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民陣原先計劃在國慶日(10月1日)發起集會及遊行，日前遭警方發出反對通知書，上訴亦被駁回。

民陣召集人岑子杰表示，上訴失敗令人心傷。岑又指，民陣不會呼籲做違法的事件，但尊重每人有個人選擇，尤其是政府拒絕讓市民表達聲音的合法途徑，他明白公民社會將有自己回應的方法。民陣原計劃於於維園集合，下午2時起步，終點為中環遮打道。