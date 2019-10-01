【10.1港島直播】逾千人聚集銅鑼灣　遊行隊伍提早1時15分出發　

警方早前反對民陣於今日（1日）舉辦的遊行，網上有人號召發起於全港多區示威活動。在港島區，多個大型商場以安全為由決定關閉，包括銅鑼灣希慎廣場、利舞臺、利園1-3期、崇光百貨、中環國際金融中心商場（IFC）等。 《香港01》會直播各區情況。

下午1時左右，銅鑼灣至少有千人聚集，等待遊行出發。(吳倬安攝)

銅鑼灣祟光百貨公司關門。早上10時許，有數名防暴警察在附近戒備。（鄭翠碧攝）

【13:16】隊頭已行過希慎廣場對出。

【13:13】遊行隊伍提早起步，沿怡和街向軒尼詩道前進，工黨何秀蘭、李卓人、民主黨何俊仁、楊森、單仲偕、蔡耀昌等人帶領隊頭，市民在道路兩旁夾道高呼口號，人潮佔據軒尼詩道行車線。隊伍中有人高舉萬國國旗陣。

【13:10】「長毛」梁國雄表示，由於東角道現時人數非常多，隊伍將在下午1時15分出發。

【13:05】修頓球場人數不斷增加，現已坐滿四個看台，在場人士不時大叫「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」、「光復香港，時代革命」等口號，亦有市民自製「連儂牆」橫額。

另一邊廂，參加遊行的人朝已經開始陸續企出軒尼詩道及怡和街的馬路上，但車輛仍然能夠通過。

陳皓桓宣布：遊行一時半開始

【13:00】陳皓桓預計，今天會有很多人參與，不過他指港鐵關閉、警方於道路設路障，但相信香港人會以自己的方法論發聲。陳皓桓強調，今天以個人身份參與，希望港人不要因警方反對遊行而不發聲，又指中國承擔港人自由、人權，不應因恐懼不發聲。至於會否擔心被捕，他說：「要拉可以拉，我哋唔會怕。」

銅鑼灣現時至少有千人聚集，等待遊行出發。

+ 6 + 5 + 4

【12:52】灣仔修頓球場開始多人聚集，約有數百名黑衣人士，人數已坐滿三個看台。

【12:46】工黨李卓人說，今日是國殤日，發起遊行是為了控訴政權的暴行，讓政權知道人香港人「無嘢可慶祝」，以腳步令全世界聽到香港人聲音和五大訴求。

【12:32】工黨李卓人、社民連梁國雄到場，獲在場數百人鼓掌歡迎。民主黨元老、前港島區立法會議員楊森中午現身東角道，他指今日是十一國慶，但沒有東西值得慶祝。

【12:20】位於記利佐治街的一間台式飲品店，店員稱由於近月生意不景，襯著仍能營業時都會營業，若下午發生衝突就會立刻關門。店員透露，近月旅客減少，客人少了超過一半。

另外，民陣副召集人陳皓桓現身銅鑼灣。

【12:14】逾百人於東角道聚集，有人帶領在場人士行口號。

【11:53】灣仔修頓看台有約有數十人聚集，部份穿上黑色衣服。

【11:42】記利佐治街有一名身穿中國奧運字樣服飾的伯伯與在場穿黑衣的中年人士爭執，有人勸喻他離開，以免生衝突。

【11:39】東角道現場人流稀少，未見多人聚集。

+ 12 + 11 + 10

多個文康設施提早關閉

【11:23】康文署表示，灣仔區所有康樂設施（香港網球中心除外）、香港中央圖書館、駱克道公共圖書館及黃泥涌公共圖書館將提早於中午十二時關閉。

【11:03】位於銅鑼灣糖街戲院Cinema city JP職員就稱，今天最後一場公開售票的場次是下午1時05分，而今天自助售票機不能顯示即日的場次。

【10:57】銅鑼灣站F1出口已落閘。

【10:55】從河北來港旅遊的賀先生，是首次來況，今日打算在銅鑼灣購物、並去山頂觀光。但是到達銅鑼灣時，大部分商舖已經關門。對於今天行程受阻感到不方便，亦疑惑今天該到哪兒，或會先轉到澳門。

他告訴記者，前日在深圳過關時被扣留了50分鐘，被海關查問個人信息、來港目的等。他表示來港之前已經知道香港發生什麼事情，有一定的心理準備，也知道港人會挑選國慶這個有標誌性的日子「做一些事」。

對於港人的示威活動，他和同行的朋友都表示理解，「因為這些活動之前都見過。」他們又不太擔心會被針對，因為他們不會去拍人大頭相，但若是僅僅因為內地人身分而被針對，可能在心態上會對香港的運動有所改觀。與他同行的朋友則表示，昨日見到尖沙咀有組成「人鏈」，「這樣的活動挺好的。」

【10:25】銅鑼灣Sogo祟光百貨關門，商場對出有警察巡邏。此外，一街之隔的希慎廣場亦已貼出關門告示。

【10:10】鄰近維園的皇室堡商場關閉了記利佐治街的出入口，惟其位於告士打道的出入口仍可以出入。商場保安向記者表示，目前只有酒樓關門營業，其他商戶則視乎各自決定是否繼續營業。

銅鑼灣希慎廣場關閉。（袁澍攝）

+ 3 + 2

民陣原先計劃在國慶日(10月1日)發起集會及遊行，日前遭警方發出反對通知書，上訴亦被駁回。

民陣召集人岑子杰表示，上訴失敗令人心傷。岑又指，民陣不會呼籲做違法的事件，但尊重每人有個人選擇，尤其是政府拒絕讓市民表達聲音的合法途徑，他明白公民社會將有自己回應的方法。民陣原計劃於於維園集合，下午2時起步，終點為中環遮打道。