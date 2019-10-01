【10.1港島直擊】銅鑼灣關多個商場　防暴警戒備　遊客感不便

警方早前反對民陣於今日（1日）舉辦的遊行，網上有人號召發起於全港多區示威活動。在港島區，多個大型商場以安全為由決定關閉，包括銅鑼灣希慎廣場、利舞臺、利園1-3期、祟光百貨、中環國際金融中心商場（IFC）等。

銅鑼灣祟光百貨公司關門。早上10時許，有數名防暴警察在附近戒備。（鄭翠碧攝）

【11:53】灣仔修頓看台有約有數十人聚集，部份穿上黑色衣服。

【11:42】記利佐治街有一名身穿中國奧運字樣服飾的伯伯與在場穿黑衣的中年人士爭執，有人勸喻他離開，以免生衝突。

【11:39】東角道現場人流稀少，未見多人聚集。

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【11:23】康文署表示，灣仔區所有康樂設施（香港網球中心除外）、香港中央圖書館、駱克道公共圖書館及黃泥涌公共圖書館將提早於中午十二時關閉。

【11:03】位於銅鑼灣糖街戲院Cinema city JP職員就稱，今天最後一場公開售票的場次是下午1時05分，而今天自助售票機不能顯示即日的場次。

【10:57】銅鑼灣站F1出口已落閘。

【10:55】從河北來港旅遊的賀先生，是首次來況，今日打算在銅鑼灣購物、並去山頂觀光。但是到達銅鑼灣時，大部分商鋪已經關門。對於今天行程受阻感到不方便，亦疑惑今天該到哪兒，或會先轉到澳門。

他告訴記者，前日在深圳過關時被扣留了50分鐘，被海關查問個人信息、來港目的等。他表示來港之前已經知道香港發生什麼事情，有一定的心理準備，也知道港人會挑選國慶這個有標誌性的日子「做一些事」。

對於港人的示威活動，他和同行的朋友都表示理解，「因為這些活動之前都見過。」他們又不太擔心會被針對，因為他們不會去拍人大頭相，但若是僅僅因為內地人身分而被針對，可能在心態上會對香港的運動有所改觀。與他同行的朋友則表示，昨日見到尖沙咀有組成「人鏈」，「這樣的活動挺好的。」

【10:25】銅鑼灣Sogo祟光百貨關門，商場對出有警察巡邏。此外，一街之隔的希慎廣場亦已貼出關門告示。

【10:10】鄰近維園的皇室堡商場關閉了記利佐治街的出入口，惟其位於告士打道的出入口仍可以出入。商場保安向記者表示，目前只有酒樓關門營業，其他商戶則視乎各自決定是否繼續營業。

銅鑼灣希慎廣場關閉。（袁澍攝）