【10.1遊行】銅鑼灣焦點　一家五口戴口罩到場　有市民稱怕爆衝突

今日是國慶70周年，有網民揚言在多區發起示威活動，港府及警方如臨大敵，港鐵提早關站，運輸署封路，其中有民陣遊行的銅鑼灣更成為焦點，多個大型商場停止營業，警察在街上巡邏，氣氛緊張。 原計劃前往山頂遊覽的居港歐洲夫婦行程被打擾，稱他們雖然同情示威者，但也害怕衝突。有夫婦則帶同三名子女，一家五口蒙面來到銅鑼灣，希望子女可以親身了解事件；亦有自言無懼被捕的90後，帶備了不同國家的旗幟「賀國慶」。

來自歐洲、住跑馬地的一家人行程受阻。（鄭翠碧攝）

來自歐洲、住跑馬地的一家人，早前購買了今日去山頂觀光的門票，他們11點多來到銅鑼灣港鐵站時發現已經封站，只好向路人求助。他們居港已經三年，最近亦經常遇到封路封站交通改道的狀況，以及有時的士會拒載他們，「我理解、同情這些示威者，但也有些害怕，不是怕示威者或者警察，而是害怕衝突。」

他們表示，原本今日是家庭日，準備了一日的行程，現時打算去山頂之後就回家，他們並詢問記者應如何獲得最新的交通路線消息，確保回程可以搭車，「山頂的門票我們已經買了，是一定要去的。」

吳先生及吳太太帶同3名子女來到銅鑼灣，子女讀小學六年級、四年級和幼稚園K2，年紀甚輕，但吳先生直言不怕一會兒會發生衝突。他解釋，兒子看新聞時也見到很多相關片段，認為警察過分武力，他帶同子女出來，就是為了讓他們親身了解社會事件，並指若有衝突發生，他們會找方法離開，但堅持不能因害怕就不表達意見。

夫婦二人稱，現時最關心的是警暴的問題，批評警察只針對年輕人作出拘捕，並使用過分武力，警察比示威者更像恐怖分子，「示威者現在有槍嗎？怎可稱為恐怖分子？警察是合法有武器，但不合法地使用！」吳太亦強調政府必定要成立獨立調查委員會，還市民一個公道，「佢點解唔肯成立？心虛才不敢成立！」

對於港鐵封站，吳先生批評是窒礙他們參加遊行的權利，吳太就坦言，他們一家預計今天港鐵必會封銅鑼灣站，早上7時已起床準備，9時多已抵銅鑼灣。

九十後的YW稱，今天帶備了不同國家的旗幟「賀國慶」，稱「希望今天國慶日，街上掛的不是中國國旗，而是其他象徵自由和民主的國家的國旗」。他稱，五大訴求缺一不可，而他最關注的是有無雙普選，他認為只有真正做到雙普選，才有真正的港人治港。

他表示，已有被捕的心理準備，今次參與運動時也曾經險些被捕，但相較五年前參與雨傘運動，他認為警察的處理手法有很大的分別，「五年前跌倒喺地上，速龍係會唔理你，但係而家係會打死你。」他認為警察使用催淚彈驅散人群是合理，但使用方法就未必完全恰當。

台式飲品店客人少逾一半

此外，位於記利佐治街的一間台式飲品店，店員稱由於近月生意不景，襯著仍能營業時都會營業，若下午發生衝突就會立刻關門。店員透露，近月旅客減少，客人少了超過一半。