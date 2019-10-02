【10.1遊行】新民黨：譴責教唆年輕人參予違法抗爭　促政府止暴

10月1日國慶日，港九新界各區爆發嚴重衝突，街頭處處現火頭。一名示威者在在荃灣向警員揮棍時，遭警方近距離開真槍實彈射傷前胸。多個建制派政黨晚上發聲明譴責示威者破壞行為。 新民黨發聲明，就有仍在學的暴力示威者遭警方槍傷，強烈譴責有人教唆及鼓勵年輕人特別是中學生，假借追求民主自由之名，參予違法暴力抗爭；工聯會指有激進份子淋射腐蝕性液體及攻擊警察，有警察擎槍甚至需開槍自保。

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新民黨嚴厲譴責國慶日期間有大量示威者在警方已發出反對通知書後，仍於香港各區非法集結，並且迅速演變成大規模暴力衝擊。新民黨形容暴徒行為已接近恐怖襲擊的程度，並慰問受傷警員，感謝警務人員在巨大壓力下持續執勤。

新民黨就有中五學生遭警方槍傷，強烈譴責教唆及鼓勵年輕人特別是中學生，假借追求民主自由之名，參予違法暴力抗爭的人士。又強烈呼籲行政長官及特區政府，必須以最大力度，以可行及合法的方法，盡快止暴制亂，讓香港社會回復寧靜。

民建聯指激進暴力示威者肆意侮辱國旗 予強烈譴責

民建聯指有激進暴力示威者肆意侮辱國旗，瘋狂襲擊警察，四處縱火燒車，堵塞主要幹道，破壞公共設施，對他們目無法紀的瘋狂暴力行為予以強烈譴責。

工聯會指激進份子者路、攻擊警察 要求嚴正執法

工聯會指很多蒙頭蒙面的激進份子堵路佔路、破壞公物和燒毀國旗、縱火，甚至淋射腐蝕性液體、攻擊警察，導致警察、記者和市民受傷。警察出動水炮車驅散，有警察擎槍甚至開槍自保。工聯會要求特區政府嚴正執法，追究到底，以維護國家的尊嚴、香港的安寧和市民人身安全。