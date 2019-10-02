【10.1遊行】廠商會斥示威者無視法紀　地建會譴責「暴動事件」

香港中華廠商聯合會譴責昨日（10月1日）多區發生激烈衝突，指有示威者無視法紀，非法集結、堵路、破壞建築物、縱火及襲擊警員，予以最強烈譴責。

廠商會擔心暴力失控 支持警方執法

廠商會表示，昨日是國慶的大日子，理應舉國歡騰，然而，不少商場店鋪卻因為擔心激進抗爭活動的安全風險而被迫關門，多個港鐵站亦要封閉，全市幾近陷入癱瘓狀態。除了為市民帶來極大不便及令商戶損失慘重外，最令人擔憂的，是示威者的暴力程度有再進一步升級及失控的跡象。

聲明表示，廠商會不忍香港作為法治、文明和安全的國際城市，逐步淪為暴力衝突無日無之的戰場，故支持警方依法嚴懲使用暴力的人士，以保護廣大市民的人生安全及財產，同時守護香港的核心價值。

指暴力抗爭只會造成惡性循環

廠商會強調，香港的問題必須要以理性及合法的方式解決，暴力抗爭只會造成惡性循環，令警民雙方陷入極之危險的境地，絕不可取，呼籲市民與暴力割席。政府已展開與市民對話，虛心聆聽各方的訴求，廠商會希望大家能給予政府及自己一次機會，理性討論及協商，為解除是次危機及困擾香港多年的深層次矛盾尋找出路。

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地建會支持政府和警隊嚴正執法

此外，地產建設商會亦發出聲明，強烈譴責於國慶日在全港多區發生的「暴動事件」。

地建會表示，示威者不單大肆破壞公共設施、政府機構，甚至肆意損毀商舖，襲擊警察，嚴重破壞社會安寧和法治，挑戰「一國兩制」的原則和底線。商會支持政府和警隊嚴正執法，止暴制亂。

聲明表示，對於暴力衝擊警隊導致有示威者被槍傷，地建會感到痛心難過，對受傷的中學生及其家人致以深切慰問，祝願早日康復。