【10.1衝突】鍾庭耀指暴力已近災難邊緣　籲警隊迅速設獨立調查

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀回應近日（1日）不斷上升的暴力事件，直指昨(2日)發生的暴力及槍擊事件已經去到災難邊緣。 鍾庭耀認為，國慶日暴力衝突源於過去多月來，示威者與警方均不斷升級的武力，要停止同類事件再次發生，需要雙方共同作出具建設性的努力。他建議警隊迅速就國慶日衝突事件進行獨立調查，防止事件重演。

鍾庭耀指暴力已近災難邊緣，籲警隊迅速設獨立調查。（鄭榕笛攝）

鍾庭耀提出，在警方調查完結前, 應減少出動速龍小隊，如果「速龍」真的需要出勤，則在制服上明確顯示警員編號；並且不要再喬裝示威者，讓市民明確判別示威者行為。他呼籲警方重新檢查警隊的願境和使命，「回復1994年的初心」，即監警會成立那年。

他又指，勇武示威者的行為「已令中國政府尷尬」，以及國際關注。他提醒，國際社會上尤其是一般民眾通常只會支持非暴力形式的行為，而非以「攬炒」方式綑綁社會人士利益，包括不同意見人士的利益。他建議示威者應考慮以和平的方法繼續爭取。

鍾庭耀：「能否說服示威人士，我真的不知道，我只能夠講自己開國際會議得到的經驗。」

鍾庭耀指出，國際社會目前仍傾向支持示威活動，但如果暴力持續升級，可能輿論會掉頭，情況包括例如有警員喪生或若發生的「私了」事件。

他解釋，示威者暴力打人的場面放在國際社會眼中會有不同解讀，尤其現時網上充斥着不同媒體，有一些真真假假的報道及插圖，「我當然明白示威者認為他們的行為有必要，但我明白，示威者明白，國際社會其他民眾可能不會明白。」