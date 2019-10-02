【10.2．銅鑼灣直播】網民流水式集會　約千人時代廣場外喊口號　

反修例風波未息，昨日（1日）港九新界多處爆發嚴重衝突，警方指控示威者暴力升級，更有一名中五學生在涉襲警期間被防暴警以實彈射中左胸中槍受傷。而今日，則有網民晚上發起多區集會，稱要「聲援中槍示威者」。逾數百人在銅鑼灣記利佐治街集合，並發起「流水式」集會，由記利佐治街經崇光百貨再到時代廣場外聚集。

10月1日下午4時10分，荃灣海壩街附近有人中彈倒地，據報是實彈。（梁煥敏攝）

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有網民發起晚上八時於港九新界多處地點，包黃大仙廣場、沙田新城市廣場、荃灣沙咀道遊樂場、銅鑼灣維園記利利治街等多個地方集會。

【21：04】有市民號召默哀一分鐘，其後再沿路返回祟光百貨外。

【21：01】參加者以右手放在心口，以示對昨日警員槍傷一中學生的不滿。

【20：56】附近的商戶大多照常營業，只有部分金鋪等關門，現場人數已增至約千人。

【20：49】參加者遊行至時代廣場外。

【20：38】參加者由記利佐治街向崇光百貨方向前行。

【20：32】參加者繼續增加，八點半示威者站到百德新街恒隆廣場門口，以及記利佐治街fashion walk門口

【20：23】由於人數太多，部分參加者要走出馬路，另有人嘗試用雜物敲打街道的閉路電視。

【20：17】參加集會人數不斷增加，不少參加者高舉標語和大叫「五大訴求、缺一不可」等口號。

【20：15】晚上八時多，銅鑼灣記利佐治街與百德新街附近，有超過300名市民高叫口號，稱對警方昨日的執法表達不滿，其中附近部分店鋪已提早關門。集會原訂在北角進行，惟一小時前將地點轉至銅鑼灣。