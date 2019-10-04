【禁蒙面法】葛珮帆：香港必需回復秩序　郭榮鏗：難令示威者卻步

民建聯立法會議員葛珮帆成立「禁蒙面法推動組」，她今日（4 日）在港台電台節目《千禧年代》中否認與政府「打龍通」，「如果政府積極話去做，我一定唔會搞推動組」。她強調香港必須要回復秩序，「所以政府有責任用盡一切可行有效方法維持社會秩序」。公民黨郭榮鏗質疑《禁蒙面法》成效，難以令示威者卻步，又批評以《緊急法》訂立《禁蒙面法》繞過立法會凡做法是比《逃犯條例》更差。

郭榮鏗質疑《禁蒙面法》難以令示威者卻步，又批評以《緊急法》訂立《禁蒙面法》繞過立法會凡做法是「衰過送中」。（資料圖片／梁鵬威攝）

葛珮帆指，兩年前已提《禁蒙面法》，直至近期「暴亂」愈來愈嚴重所以再向政府提出，但多次見特首和不同官員皆欠「積極回應」。她否認與政府「打龍通」，指推動組成員要面對被起底等風險和困難，「如果政府積極話去做，我一定唔會搞推動組」，強調香港必須要回復秩序，「所以政府有責任用盡一切可行有效方法維持社會秩序」。

反對立法的郭榮鏗批評，政府和民建聯推動的修訂《逃犯條例》令恐怕失去自由的市民上街，現在立另一條「惡法」拑制市民自由，相信很多人不會因而卻步，並會上街示威。他認為立法解無法問題之餘，更進一步破壞社會。

他又指，在立法會休會期間，透過《緊急法》訂立《禁蒙面法》，完全不理民意和立法會本身職能，認為此舉比《逃犯條例》更差，「你哋（民建聯）用下腦啦好冇？你哋幾時至會醒？」

葛珮帆反駁，民主國家如美國、加拿大和法國亦有《逃犯條例》和《禁蒙面法》，「你點可以話有咗呢啲法例，香港就會成為唔自由地方？」郭榮鏗則指，民主國家的行政和立法機構都受民主約束，但香港立法機構非完全民主，行政長官亦非港人選出來。