【禁蒙面法．直播】防暴警在海富戒備　向夏愨道示威者舉黃旗

反修例運動愈演激烈，政府上周五宣布以緊急法立《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮。有網民今（6日）發起「追究警暴、守護記者」的集會，下午兩時在維園開始；另有網民發起「反緊急法」遊行，下午兩時由銅鑼灣SOGO外集結，目標遊行至中環遮打花園。 下午近兩時，大批聚集於銅鑼灣崇光百貨外的群眾步出軒尼詩道，佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，遊行人士戴上口罩或面罩，並高舉雨傘，反對《禁蒙面法》。警方則在下午2時11分發稿，指在場示威者現正參與未經批准的集結，並警告示威者立即停止任何違法行為。

有示威者拆了德立街路牌並放在金鐘站出口位置。(楊婉婷攝)

【15:43】遊行人士經過金鐘政府總部並無多作停留，繼續向灣仔方向前進

【15:26】有示威者拆了德立街路牌並堵在金鐘站C2出口。

【15:24】銅鑼灣希慎對開的軒尼詩道，大批示威者原地站立超過5分鐘，剛剛重新向灣仔方向移動。

【15:21】警察在金鐘添華道及海富中心天橋向示威者舉起黃旗。

【15:13】雨勢不斷，中環遮打花園內未有人聚集，但有部份遊行人士躲在有蓋位置避雨。

【15:04】十多名防暴警察在海富橋上戒備。

【15:03】有示威者在樂禮街位置用水馬設路障，亦有示威者以雜物堵軒尼詩道灣仔站出口。

軒尼詩道近波斯富街東行方向，示威者助巴士倒車轉離軒尼詩道，示威者現佔軒尼詩道全線。（呂凝敏攝）

+ 7 + 6 + 5

【14:57】遊行人士的隊頭行至中環德輔道中， 一度佔據大馬路行車線，遊行隊伍掉頭往遮打花園集合。

【14:35】警察總部外天橋有防暴警員持盾駐守，橋上掛有「止暴制亂，香港平安」的橫額。

【14:21】軒尼詩道近波斯富街東行方向，示威者助巴士倒車轉離軒尼詩道，示威者現佔軒尼詩道全線。

警方：立即停止任何違法行為

【14:11】警方發新聞稿，指有大量示威者佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，造成交通嚴重阻塞，指在場示威者現正參與未經批准的集結。警方警告示威者立即停止任何違法行為，又呼籲示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。 警方又呼籲駕駛者避免前往該區，並留意最新交通情況。警方表示，因應目前情況，灣仔警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

示威者佔據軒尼詩道馬路

【14:05】康樂及文化事務署宣布，由於多區可能出現特殊情況，轄下一些文康設施將因應情況陸續在下午一時起提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電場地或1823查詢。

【14:00】銅鑼灣現場下起大雨，穿黑衣、戴口罩的示威者高舉雨傘，向灣仔方向前進。

【13:50】聚集崇光百貨外的群眾，突然步出軒尼詩道馬路，佔據多條行車線，群眾高舉各種顏色的雨傘，並高呼「五大訴求，缺一不可」等口號 。

【13:30】銅鑼灣開始有群眾聚集，同時銅鑼灣下起微雨，不少人高舉雨傘。

【13:00】警方在facebook指，網上有人呼籲今日 在港島區進行未經批准的公眾活動，市民請留意警方的新聞公布及於社交媒體平台發放的最新消息。警方又指市民一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，請立即離開現場，前往安全地方暫避。如有緊急情況，請致電999向警方求助，又促市民注意自身安全。

反《禁蒙面法》遊行現場實況

銅鑼灣今日有兩個大型集會遊行，點擊看銅鑼灣現況↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【12：30】啟超道部份珠寶店仍然開舖，希慎廣場仍開放出入，但近地面的店舖幾乎全數暫停營業，包括蘋果、DFS。時代廣場及羅素街一帶珠寶店照常營業。

【12：00】維園附近的天后站港鐵停止服務，電氣道食肆照常營業。維園內未見有人聚集，有市民在踢足球。至於名店林立的百德新街，近九成商戶今日暫停營業，大部份為珠寶店及高級時裝店。

今日下午銅鑼灣有至少兩個大型集會遊行，包括有網民在維園舉行「追究警暴 守護記者」集會，要求政府立即起訴曾在示威現場開槍的警察；另外有網民發起「反蒙面法」遊行，在崇光百貨外集結，然後遊行至中環遮打花園。兩個集會遊行均定於下午2時開始。