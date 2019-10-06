【禁蒙面法．直擊】維園、SOGO有集會遊行　群眾步出軒尼詩道馬路

反修例運動愈演激烈，政府上周五宣布以緊急法立《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮。有網民今（6日）發起「追究警暴、守護記者」的集會，下午兩時在維園開始；另有網民發起「反緊急法」遊行，下午兩時由銅鑼灣SOGO外集結，目標遊行至中環遮打花園。

示威者佔據軒尼詩道馬路

【13:50】聚集崇光百貨外的群眾，突然步出軒尼詩道馬路，佔據多條行車線，群眾高舉各種顏色的雨傘，並高呼「五大訴求，缺一不可」等口號 。

【13:30】銅鑼灣開始有群眾聚集，同時銅鑼灣下起微雨，不少人高舉雨傘。

【13:00】警方在facebook指，網上有人呼籲今日 在港島區進行未經批准的公眾活動，市民請留意警方的新聞公布及於社交媒體平台發放的最新消息。警方又指市民一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，請立即離開現場，前往安全地方暫避。如有緊急情況，請致電999向警方求助，又促市民注意自身安全。

銅鑼灣今日有兩個大型集會遊行，點擊看銅鑼灣現況↓↓↓

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【12：30】啟超道部份珠寶店仍然開舖，希慎廣場仍開放出入，但近地面的店舖幾乎全數暫停營業，包括蘋果、DFS。時代廣場及羅素街一帶珠寶店照常營業。

【12：00】維園附近的天后站港鐵停止服務，電氣道食肆照常營業。維園內未見有人聚集，有市民在踢足球。至於名店林立的百德新街，近九成商戶今日暫停營業，大部份為珠寶店及高級時裝店。

今日下午銅鑼灣有至少兩個大型集會遊行，包括有網民在維園舉行「追究警暴 守護記者」集會，要求政府立即起訴曾在示威現場開槍的警察；另外有網民發起「反蒙面法」遊行，在崇光百貨外集結，然後遊行至中環遮打花園。兩個集會遊行均定於下午2時開始。