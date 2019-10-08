【禁蒙面法．直播】林鄭譴責示威者暴力已沒底線　無法無天　

行政會議上周五（4日）召開緊急會議，拍板通過引用《緊急情况規例條例》（緊急法）為《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）立法，但數日來仍然衝突不絕，今日（8日）召開例行會議，行政長官林鄭月娥在會議前見記者。 《香港01》正直播林鄭見記者情況。

【10:05】 林鄭指，香港出現廣泛暴徒暴力行為，而且行為帶針對性，包括全線癱瘓鐵路，又大肆破壞目標商店，「若某一系列商店說了一些話令暴徒不滿，他們會肆意攻擊一系列、企下商店，這種散播恐怖意識，令香港難以恢復平靜」。

她重申不可行使私刑，又指有人在公路設路障截查車輛，看身份文件，令香港進入非常危險的境界，她形容暴力行為已去到「無底線、無法無天，特區政府會以最大決心來制止這些暴力行為」。

政府刊憲立法會在10月16日展開新一年度會期，林鄭指將會是本屆立法會最後一年度開會，若不能處理很多立法工作，將要在下一屆重申開始，她希望立法會順利復會，處理大量積壓的立法工作。

區議會提名期已展開，林鄭表示，會盡最大能力辦一場公平公正的選舉，但現時選舉氣氛相當複雜，亦出現針對性事件，政府會監視情況，但她現時希望選舉能順利舉行，因為區議會和立法會都是香港政制重要組成部分，亦擔當重要法定功能，為市民服務。