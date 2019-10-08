【施政報告】立法會下周三復會發黃色警示　梁君彥：無後備方案

立法會大會將於（16日）復會，特首林鄭月娥將會到立法會宣讀任內第三份《施政報告》。立法會主席梁君彥今天(8日)在會議廳外見記者，他表示為確保立法會順利復會，行管會決定於周三、周四發出黃色警示。 至於林鄭會否其他方式宣讀《施政報告》，包括電視直播等，梁君彥表示沒有後備方案，又指按《議事規則》，並無規定特首每年都要到立法會宣讀《施政報告》，又強調最重要是確保立法會議員能夠順利和安全返回立法會。

梁君彥今天(8日)在會議廳外見記者，他表示為確保立法會順利復會，行管會決定於周三、周四發出黃色警示。(楊凱力攝)

立法會大部分設施於今天重新開放，梁君彥表示，根據現時資料作出評估，為確保立法會順利復會，行管會決定於周三、周四發出黃色警示，又表示最重要是議員能夠自由、安全進入立法會，否則便無可能可以開始。

至於林鄭會否其他方式宣讀《施政報告》，梁君彥表示沒有後備方案，又指按《議事規則》，並無規定特首每年都要到立法會宣讀《施政報告》，又強調最重要是確保立法會議員能夠順利和安全返回立法會。

梁君彥又表示，若內務委員會批准，在林鄭宣讀施政報告後，將會處理撤回《逃犯條例》修訂法案的程序。



大樓復修進度方面，梁君彥指復修約花四千萬元，部分由建築署、機電署、立法會支付，部分正向保險公司申請賠償，立法會將向政府申請撥款。

被問到立法會有否權力修訂或廢除「先訂立後審議」的《禁止蒙面規例》，梁君彥表示，按一般做法，所有議員都可以修訂和廢除，但由於做法比較少見，法律事務部正詳細處理有關法案，完成研究後會提交書面報告予議員。他表示每年「先訂立後審議」的立案也有至少一百條，強調有機制處理。。