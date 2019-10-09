【禁蒙面法】泛民想刹停還有何板斧？擬設小組會「公審」惟難突襲

政府上周五（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，變相繞過立法會阻力，但由於特首林鄭月娥已在記者會上表明，《禁止蒙面規例》屬「先訂立後審議」的附屬法例，故仍須走一趟立法會審議程序，一場議會烽煙勢所難免。 立法會下周三（16日）復會，會先於本周五（11日）召開內務委員會，決定大會議程。據了解，泛民主派將在內會上，按程序要求就《禁止蒙面規例》成立小組委員會，令審議期延長21日至合共49日。有民主派議員坦言，由於《禁止蒙面規則》屬「先訂立後審議」的附屬法例，小組委員會具時限性，難以像修訂《逃犯修例》法案委員會般拉布「燒時間」，不過亦非沒有意義，因小組委員會可質詢官員和召開公聽會，令政府疲於招架。

政府在10月4日宣布引用《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，變相繞過立法會阻力。（資料圖片／盧翊銘攝）

附屬法例一般可提決議案修訂或撤銷

根據《議事規則》，所有附屬法例均須經立法會審議或批准，審議程序分為「先訂立、後審議」和「先審議、後訂立」兩種，《禁蒙面法》屬前者。所謂「先訂立、後審議」，即附屬法例先於憲報刊登當日即生效（除非另訂日期），然後才進行立法會審議程序，一般在刊憲後即須於隨後的一次立法會會議席上提交省覽，然後立法會可於28天內通過決議，修訂該附屬法例。為有更多時間審議法例，立法會可藉通過決議，將審議期延長21天。

今年六月，政府透過「先訂立後審議」方式，通過把中環海濱長廊一幅0.3公頃土地改劃為「軍事用地」相關議案的附屬法例，當時建制派透過「拉布」令審議期屆滿，使附屬法例在無需表決的情況下自動生效。

據了解，泛民主派將在周五內會上按程序，要求就《禁止蒙面規例》成立小組委員會，令審議期延長21日至合共49日。

有民主派議員表示，《禁止蒙面規例》屬「先訂立後審議」的附屬法例，「拉布」不能阻止附屬法例自動生效，即無法像在修訂《逃犯修例》的法案委員會階段般，以選主席程序「燒時間」拖垮法例。

民主派議員指，設小組委員會的最大意義是可質詢出席官員和召開公聽會，令官員疲於招架，同時可作政治反態。

廢除權不在立法機關 或無法修訂和否決

本來，正如上文所述，一般的附屬法例，即使是「先訂立、後審議」，在小組委員會審議時，議員仍可以通過決議案方式，修訂甚至撤鎖有關附屬法例，令附屬法例「壽終正寢」。

但有熟悉議事規則的議員指出，《禁止蒙面規例》根據《緊急情況規例條例》訂立，情況與過往的附屬法例不同。《緊急情況規例條例》規定有關法例持續有效至行政長官會同行政會議藉命令廢除為止，意味廢除權在政府手上，而非立法機關手上，故不知議員能否提出修訂，以及提出決議案否決《禁止蒙面規例》。

有議員指出，法案委員會會議的最大意義是可盤問官員和召開公聽會，令官員疲於奔命。（資料圖片／余俊亮攝）

再者，即使立法機關有否決權，由於決議案需經過分組點票通過，處於弱勢的泛民主派沒有足夠票數通過決議案。退一步說，由於「先訂立後審議」的附屬法例有審議期，建制派可以「拉布」方式，令附屬法例在無需表決的情況下自動生效。

該議員又指，由於廢除權不在立法機關，正正就是觸發憲制危機的要點，因此民主派要推翻《禁止蒙面規例》，只餘下司法覆核一途經。

民主派普遍相信法院在49日審議期內可作出裁決，又認為高等法院法官林雲浩下令盡快進行司法覆核的正審，相信法院也認為《禁止蒙面規例》或與憲制問題有可能牴觸，未必完全無勝算。