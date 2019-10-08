【施政報告】倘6.12事件重演　林鄭或以直播代替赴立法會宣讀

反修例風波持續未息，近期更因實施《禁蒙面法》而掀起新一波暴力示威浪潮，據悉，港府考慮到若「6.12」重演，示威者重重包圍立法會，行政長官林鄭月娥將以「後備方案」宣讀新一份施政報告，包括改在政府總部或禮賓府宣讀，並在立法會直播，讓議員聽取。港府甚至考慮到，當日有可能連政府總部或禮賓府都被包圍，拍攝隊伍無法進內，故正研究作事前錄影，然後在立法會播放，「直播現場感強些，但事前錄影的效果也差不多」。

反修例風波持續多月，特首林鄭月娥下周三（16日）將會宣讀任內第三份《施政報告》。但在今日的動盪局勢下，林鄭能否順利進入立法會宣讀施政報告，成了許多人的懸念。

消息指，港府已擬定後備方案，一旦下周三立法會被示威者重重包圍，林鄭月娥可有兩種變通方法：

（一）改在政府總部或禮賓府宣讀施政報告。

（二）倘當日連政府總部或禮賓府都被包圍，拍攝隊伍無法進內，便改為在立法會播放事前錄影，「直播現場感強些，但事前錄影的效果也差不多」。

倘上述情況真的出現，將是回歸以來，行政長官首次不在立法會內宣讀施政報告。根據基本法第73條，立法會的職權之一，是「聽取行政長官的施政報告並進行辯論」。所以，即使下周三林鄭改以直播或播放錄影形式宣讀了施政報告，日後當立法會可順利開會，還須揀日親身到立法會宣讀一次。

另外，有別以往，政府今年將不會舉辦相關電視及電台論壇。

政府發言人表示，鑑於當日添馬政府總部周邊情況存在不確定性，今年施政報告將不會舉辦電視及電台論壇。

有關論壇又名《施政論壇》（英語：Policy Address Forum），是由香港多間電子傳媒聯合製作的現場直播節目，讓行政長官可向市民闡述新一份施政報告的內容，傳媒亦可就施政報告的內容向特首作出提問。

97年，時任特首董建華發表首份施政報告，事後應邀逐一出席各電視台接受訪問，感到吃力。翌年新聞處經協調後，改為安排各電視台聯手合辦論壇，由各台派記者出席論壇向特首發問。有關論壇於每年施政報告發表當日晚上，於政府總部直播，並由各台代表輪流擔任主持。

印象中，這是港府首次因政治因素而取消舉辦論壇。