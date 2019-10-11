財會復會　23人名單選主席　候選人輪流宣讀政綱

立法會財委會今日（11日）舉行新年度首次會議，選新一任正、副主席，期間議會陣線朱凱廸和區諾軒一度被主席陳健波趕離場，而民主派分別提名不同民主和建制議員任主席，開會超過2小時仍未選出正副主席。

【11:30】財委會新年度首次會議會議結束，仍未能選出正、副主席。

【11:40】財委會復會後，陳振英就選主席論壇提出三個方案，議員經過20分鐘討論後，以投票形式決定選出需時最短的方案：由23名參選人先發表一分鐘綱領；之後進入提問環節，每人提問一分鐘；參選人以2分鐘合併回應所有提問；最後是每名參選人1分鐘時間總結。

【11:30】會議恢復。

【11:00】陳振英宣布會議休息20分鐘。

【10:55】李慧琼提議陳振英在提問環節劃線，以免議會陷入無止境辯論；何俊賢則建議由提問人先發問後一併整合回答；黃碧雲則提建議安提名次序，由名單首位的陳健波首先發言及接受提問。

【10:40】民主派25名議員中，除了陳淑莊、梁繼昌及張超雄，所有人均加入提名名單，加上陳健波，財委會主席提名名單破天荒有23人。

經歷連月修例風波後，立法會財務委員會及內務委員會今天（11日）復會，是立法會被破壞後首次召開會議。

早上召開的四小時財委會首項議程是選出新正、副主席。財會主席、保險界議員陳健波事前明言，若成功連任將計劃加會處理多項待審項目。

泛民議員在會議開始時於座位高叫口號及舉標語示威，議會陣線朱凱廸質疑現時「警暴未除」，社會氣氛不適合召開會議。主席陳健波一度以嚴重影響議會秩序為由宣佈驅逐朱凱廸、區諾軒離場，亦宣佈須暫停會議5分鐘，不過事後改為繼續開會選主席。

財委會在召開半小時後開始正式進入選主席程序，泛民議員大玩「點指兵兵」，輪番點名提名多位民主及建制派議員，林卓廷一人先後點名葛珮帆、黃定光、柯創盛、馬逢國、陳振英、梁志祥、何俊賢、何君堯等人。另外李慧琼、麥美娟、易志明等人亦曾被泛民點名，所有建制議員均拒絕泛民的提名。