【10.13罷買‧港九】網民發起「罷鷲」活動　將軍澳優品360圍白板

反修例行動持續遍地開花，有網民今(13日) 發起十八區商場「罷鷲」行動，包括繼續罷買美心旗下食肆及其他商戶等，目標在下午一時開始行動。在港島和九龍區方面，香港仔中心、上環信德中心、將軍澳POPCORN、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場、西九龍圓方等料有示威者聚集。 另外，網民亦發起「逢周日十八區集合」，其中銅鑼灣料成焦點之一。

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【13:30】圓方亦是罷買的目標商場之一，記者所見大部分商舖仍正常營業，不少市民逛街。惟美心旗下的星巴克的立柱拉上防線，未有店員在內，門口亦有告示指因出現突發事件，暫停營業。

【13:30】九龍塘又一城商戶如常營業，網民呼籲「罷食」、「裝修」食肆及商戶仍有不少市民光顧，美心集團旗下食肆也沒有特別設防。現場未見大批穿黑衣、戴口罩市民聚集，有少量穿反光衣商場保安巡邏。

【13:28】過百名市民於大埔超級城聚集，不時高呼「香港人反抗」等口號。亦有人坐在地上，以摺紙鶴表達訴求。

【13:27】將軍澳popcorn大部份商舖如常營業，而商場內的優品360未見關門，有市民繼續光顧，但店外被圍上白板。而美心旗下的simply life同樣營業;商場內的星巴克連日封上，今日仍然未有營業。

【13:20】德福廣場是「神獸罷鷲」活動的目標商場之一，記者現場所見，商舖照常營業，亦有不少市民逛街。正值午飯時段，其中示威者重點鎖定的美心旗下食肆，包括元氣壽司及美心皇宮，仍有不少食客取籌等位。另有帶口罩或身穿黑衣的市民開始聚集。

【12:56】位於香港仔中心的商户均照常營業，人流不絕。而在香港仔廣場位置，暫未見有人聚集，其中商店「名創優品」仍如常開門，不過把門外的招牌以白紙遮蓋。

【12:20】在銅鑼灣東角道和記利佐治街，暫時未有人聚集，只見在逛街的市民，亦未有見警方在場戒備或巡邏，銅鑼灣街道兩旁的店舖如常營業，崇光百貨、希慎廣場、皇室堡亦如常開放。

有網民早前在多個商場發起「罷買」行動。（資料圖片/張浩維攝）

↓↓↓截自12點30分，銅鑼灣市面情況↓↓↓