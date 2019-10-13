【10.13罷買‧直播】旺角防暴警拘多人　九龍灣中銀被「裝修」

反修例行動持續遍地開花，有網民今(13日) 發起十八區商場「罷鷲」行動，包括繼續罷買美心旗下食肆及其他商戶等，目標在下午一時開始行動。在港島和九龍區方面，香港仔中心、上環信德中心、將軍澳POPCORN、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場、西九龍圓方等料有示威者聚集。 另外，網民亦發起「逢周日十八區集合」，其中銅鑼灣料成焦點之一。

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【15:16】防暴警員乘坐警車往尖沙咀方向離去後，彌敦道的示威者再次佔路。

【15:08】九龍灣快閃破壞行動期間，有兩架警車及一架AM車牌白色旅遊巴趕至，內有逾廿名防暴警察戒備，示威者四散。

【15:00】有大批防暴警員從旺角警署方向乘警車到達彌敦道同亞皆老街交界，當時正在堵路的大批示威者隨即逃離。大批防暴警員追截示威者，至少四名示威者被拘捕。防暴警員在山東街及彌敦道交界戒備，兩度舉起藍旗，期間與市民及急救員對罵，其後登上警車離開。

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【14:55】香港仔廣場外有意見不合人士發生爭執，兩名支持政府人士向在旁的男子「手指指」，隨即引起在場人士不滿，有人向其中一名男子照閃燈，在場即有人勸阻。

【14:55】警方發出警示，今日下午二時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者更於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。

【14:43】在香港仔，有10多名防暴警員突然截查並帶走兩名市民，隨即引來在場人士包圍，一名防暴警員稱該兩名男子屬通緝罰款人士，故需要將其拘捕，該男子的妻子和在場人士欲向警員了解情況，一度與警員發生爭執。其後警員將一名男子帶上警車，在大批市民叫罵下馬上離開。

【14:38】原本在朗豪坊叫口號示威者步出彌敦道及佔據部分道路，目前在惠豐中心對出築路障。

【14:38】Popcorn有黑衣人到「香港地」按排隊票，又高呼「罷食美心」、「美心可恥」。黑衣人到已落閘到優品360噴塗鴉，並拆下圍板，高呼「福建幫黑社會」、「福建幫買兇殺人」。及後又到將軍澳廣場的美心東海堂塗上「罷」等字眼。

【14:32】德福商場有近百人聚集，市民站在圍欄旁大叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號，及後示威者轉場至商場內的元氣壽司，開始噴上油漆。

【14:28】香港仔廣場約有20名身穿黑色衣服的人士聚集，只有少數人戴上口罩，暫未見有任何行動。而香港仔廣場對岀的馬路則有兩架警車停泊。

【14:20】在旺角朗豪坊，約百名示威者在商場地下高叫「我有權，戴口罩」等口號，大部分示威者穿黑衣及戴口罩。

【14:01】超過50人在將軍澳PopCorn大合唱《願榮光歸香港》及高呼口號。

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防暴警入九龍塘站 Popcorn星巴克連日圍封

【13:40】有十多名防暴警員在又一城外及巴士站巡邏，其後登上警車離開。在九龍塘根德道，有約30名防暴警員離開旅遊巴，在九龍塘站外、部分警員持圓盾戒備，其後進入港鐵站。

【13:30】圓方亦是罷買的目標商場之一，記者所見大部分商舖仍正常營業，不少市民逛街。惟美心旗下的星巴克的立柱拉上防線，未有店員在內，門口亦有告示指因出現突發事件，暫停營業。商場內的千兩暫時未有罷買人士出現，照常營業，不少市民正在內用餐。

【13:30】九龍塘又一城商戶如常營業，網民呼籲「罷食」、「裝修」食肆及商戶仍有不少市民光顧，美心集團旗下食肆也沒有特別設防。現場未見大批穿黑衣、戴口罩市民聚集，有少量穿反光衣商場保安巡邏。

【13:28】過百名市民於大埔超級城聚集，不時高呼「香港人反抗」等口號。亦有人坐在地上，以摺紙鶴表達訴求。

【13:27】將軍澳popcorn大部份商舖如常營業，而商場內的優品360未見關門，有市民繼續光顧，但店外被圍上白板。而美心旗下的simply life同樣營業;商場內的星巴克連日封上，今日仍然未有營業。

【13:20】德福廣場是「神獸罷鷲」活動的目標商場之一，記者現場所見，商舖照常營業，亦有不少市民逛街。正值午飯時段，其中示威者重點鎖定的美心旗下食肆，包括元氣壽司及美心皇宮，仍有不少食客取籌等位。另有帶口罩或身穿黑衣的市民開始聚集。

【12:56】位於香港仔中心的商户均照常營業，人流不絕。而在香港仔廣場位置，暫未見有人聚集，其中商店「名創優品」仍如常開門，不過把門外的招牌以白紙遮蓋。

【12:20】在銅鑼灣東角道和記利佐治街，暫時未有人聚集，只見在逛街的市民，亦未有見警方在場戒備或巡邏，銅鑼灣街道兩旁的店舖如常營業，崇光百貨、希慎廣場、皇室堡亦如常開放。

有網民早前在多個商場發起「罷買」行動。（資料圖片/張浩維攝）

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