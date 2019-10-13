【10.13罷買‧直播】警方出稿：暴徒向旺角警署擲逾20枚汽油彈

反修例行動持續遍地開花，有網民今(13日) 發起十八區商場「罷鷲」行動，包括繼續罷買美心旗下食肆及其他商戶等，目標在下午一時開始行動。在港島和九龍區方面，香港仔中心、上環信德中心、將軍澳POPCORN、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場、西九龍圓方等料有示威者聚集。 另外，網民亦發起「逢周日十八區集合」，其中銅鑼灣料成焦點之一。

【22:09】警方出稿，指有暴徒晚上向旺角警署投擲逾20枚汽油彈，並警告立即停止違法行為。全文如下：



自入夜起，大批暴徒在旺角彌敦道一帶集結及破壞設施。晚上八時許，一輛警車行經彌敦道時，警車附近突然傳出爆炸聲。另外，暴徒又闖入旺角港鐵站內縱火。至晚上九時許，有暴徒向旺角警署投擲超過二十枚汽油彈，警署門外一度火光熊熊，冒出大量濃煙。另外，暴徒以雜物堵路，擊打及破壞交通燈，有經過的車輛被暴徒以噴漆塗污，玻璃窗被擊碎。暴徒又包圍及指罵持不同意見的市民，甚至截停及強行檢查市民的私人物品，有市民被暴徒淋潑不明液體及噴黑色油漆。



暴徒傷人、攻擊警察、縱火、欺凌、破壞及堵路的行為，完全漠視法紀，根本是暴動的行為。暴徒持續破壞的行為嚴重擾亂社會秩序，影響廣大市民的生活，警方警告暴徒立即停止違法行為及離開。

【22:00】防暴警察在旺角道清除示威者設置的路障。

【21:36】旺角警署門前花槽發現可疑物品。有消防員檢查數瓶黑色液體，並用儀器測試，儀器發出響聲，消防員表示內有揮發性氣體，其後向記者表示「了解中」。現場消防員指儀器是用以檢測揮發性及可燃性氣體。

【21:00】示威者向旺角警署投擲汽油彈，警署正門外路面起火，大型水馬被熏黑。消防員其後到場救火。

↓↓↓警員apm外遭示威者鎅刀割頸最新圖片↓↓↓

【20:15】旺角彌敦道路旁，當一輛警車經過時，突然發生響聲。傳媒現場發現，響聲處遺下一堆紅色膠袋碎片，另有電池及疑似電路板等殘破物件。

【19:45】 觀塘：約廿名防暴警察折返裕民坊，持槍清除路障，期間多名在場人士圍觀喝倒彩，防暴警察登車準備撤離之際，有手持大聲公的防暴警向圍觀人士指稱，「你哋依家正進行非法集會」，約30秒後，大批防暴警追截一名黑衫男子，將其制服，期間男子被壓，動彈不得。

【19:40】將軍澳再爆激烈衝突，一名黑衣男子被一群黑衣示威者圍住，指其可疑，要求搜袋，最後該群示威者窮追並圍毆該名黑衣男子。該名黑衣男子被打至倒地，頭破血流。其後示威者散去，傷者獨坐在地上，未幾有大批防暴警趕到，為該名傷者包紮傷口。

現場消息指，該群示威者將傷者袋內的警棍擲落附近坑渠，防暴警遂走落坑渠，嘗試為其拾回警棍。

【18:45】觀塘：現場消息指，大約一小時前，apm商場出口通道爆發混亂，當時有約廿名防暴警進駐，惟大批市民不願離開，現場非常擠擁、混亂，期間突然有一名示威者向一名警察頸部刺去，該名警員血流如注，防暴警察見狀馬上追上，將施襲者壓在地上制服及拘捕。

警方其後發聲明，指下午5時半左右，有警員奉命到港鐵觀塘站，處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被暴徒以利器從後割頸。有警員頸部受傷流血，被送往聯合醫院救治，送院時清醒。 警方已即時於現場拘捕兩人。

暴徒行徑嚴重威脅警務人員的人身安全，以利器襲擊可以致命，警方必定全力追究。

【18:35】 一名身穿記者反光背心女子疑被懷疑影示威者大頭照，被示威者及傳媒包圍，爭執期間被淋疑似豉油液體，口罩及面部均沾上。其後她出示卡片，指自己是來自「看新傳媒」，又指自己與中共對抗多年，經在場人士多次要求後，她展示相機內照片，主要是環境照片為主，未見大頭照，最後獲示威者放行。

【1835】 入夜後，有示威者在星光大道維海旁高舉「FREE HK」字樣。

【18:31】 有示威者在裕民坊大廈對出路段以雜物、單車及垃圾桶築路障。

【18:30】旺角：一輛旅遊巴衝過示威者設置的路障，其後停在彌敦道及亞皆老街馬路口；有示威者在車身噴上「平反六四」等字眼。

【18:14】香港仔廣場內仍有數十人聚集，他們不時大叫「光復香港，時代革命」等口號，並在空地位置摺紙鶴，砌岀「Free HK」的字句。

【18:10】旺角：一女士在旺角搬走路障，被示威者「私了」潑水，她臉上被噴黑漆。

【18:10】將軍澳：黑衣人於將軍澳唐俊街、 唐明街十字路口正設路障。

【18:00】太古：現場氣氛平靜，示威者已經散去。位於太古康怡廣場的美心快餐、元氣壽司、Starbucks均未有被破壞。有大批街坊在元氣壽司門外，等候進入元氣對面的茶餐廳進餐。

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↓↓↓截自18:00點，港九各區情況↓↓↓

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【17:39】將軍澳:據現場消息指，在Popcorn被捕的三人無帶口罩或黑衫，當時只在現場指罵警員，後來隨即被捕，其中一名被捕人士向在場人士大叫，聲稱在將軍澳醫院工作，任職外科醫生。

【17:30】 旺角：防暴警員從旺角，步行到到油麻地，期間清理部分路障便乘車往佐敦方向，有垃圾桶冒煙，其後警車再轉回太子方向。其後示威者再次在油麻地築路障。

【17:30】將軍澳：在popcorn 商場，大批在場人士圍攏警員，警員多次向平台舉槍，期間未有人攻擊警方，或向他們投擲東西；在場人士不滿警方的舉動，不斷指罵，現場氣氛緊張，警方上車後，再下車向在場人士噴胡椒噴霧。

據現場消息指，在popcorn被捕的三人無帶口罩或黑衫，當時在現場指罵警員，後來隨即被捕；其中一名被捕人士向在場人士大叫，聲稱在將軍澳醫院工作，任職外科醫生。

【17:28】 有示威者搖晃觀塘站捲閘，高聲叫囂，「毅進仔出嚟啦。」站內的防暴警察則揮動胡椒噴霧示警。

【17:25】太古城中心落閘。市民趕入太古站乘坐尾班車。

【17:14】 太古城中心關門，保安在場安排顧客離開。

【17:15】 旺角示威者再次在彌敦道築路障，有警車在太子方向向旺角推進，並舉藍旗。

【17:05】太古城外，大批防暴警察戒備，其後登上警車離開。警員登上警車時，有在場人士和及康山花園住户，從地下和樓上指罵，說他們「對住唔住太古城」。

↓↓↓16:00有人在星光大道海旁欄杆貼上大量紙鶴↓↓↓

防暴警在將軍澳popcorn商場帶走一人。（王潔恩攝）

【17:00】 APM對出的觀塘道最少一名黑衫示威者被制服，繼而被多名防暴警察押上警車。APM內則仍有少量市民留守，大部分商舖已經關閉。

【17:00】旺角：同時旺角大批防暴警員在旺角跑向太子方向，期間有警員面罩跌下，由同袍拾起，而當時前方數百米均沒有示威者。跑至旺角道時，一名警員扯住《香港01》記者背囊防止前進，其後有警員與另一名記者對罵，警員大叫「緊張就唔好出嚟撈！轉行啦！」

【17:00】太古：在太古城外，一名白衣男子被幾名警員追截，查問他為何要逃跑，該白衣男子回應指因見多輛設路障。

【16:52】將軍澳：防暴警突然進入尚德商場，店鋪隨即落閘，他們再入停車場追截市民，其後制服一名市民。

【16:50】觀塘：觀塘站已關閉，現場消息稱，APM附近已有防暴警察重駐，部分人已撤，但亦有數十名示威者經商議後，決定再進行快閃行動，破壞商場內的丼丼屋及元氣壽司。

【16:45】黃大仙：龍翔道一度有人堵路，但防暴警其後迅速清場

【16:30】將軍澳：唐明街有人設路障，現場有黑衣人指揮交通，及後有防暴警員到場移走路障，路障數分鐘內全數被清走，防暴警員上警車離開。

【16:25】 有人在星光大道海旁欄杆貼上大量紙鶴。

【16:20】 旺角：示威者再次在彌敦道佔路後，防暴警員再度從太子往旺角方向推進，警車亦逆線行駛。另有兩名防暴警員在潮流特區對出持槍開路。

【16:00】油麻地：數十名防暴警員在彌敦道及窩打老道交界持長盾戒備，部分警員蒙面，有市民在對面馬路指罵「阻礙交通」。

↓↓↓截自16:00點，港九各區情況↓↓↓

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【15:53】觀塘：觀塘站關閉，APM陸續有商舖拉閘，另有過百名黑衫示威者聚集商場中庭商討對策。

【15:32】香港仔：一名身穿藍色衣服男士疑在湖北街向市民動手，遭在場示威者「私了」，人用雨傘捅該男子，身邊有人高呼「喂，打死人呀」、「唔好打呀」，藍衣男子其後捉住一個黑衣人打頭還擊，但腳步不穩跌低。有人勸阻該男子「走啦」，現場未見有人浴血。其後數十名防暴警察突然衝岀驅散，並帶走最少兩名市民，被私了的男子亦登上警車離開。

數十名防暴警員在香港仔中心巴士站位置登上警車，隨即有市民手持三枝香指向警員，並不斷大叫「收野啦，阿sir」

【15:16】旺角：防暴警員乘坐警車往尖沙咀方向離去後，彌敦道的示威者再次佔路。

【15:08】九龍灣：快閃破壞行動期間，有兩架警車及一架AM車牌白色旅遊巴趕至，內有逾廿名防暴警察戒備，示威者四散。

【15:00】旺角：有大批防暴警員從旺角警署方向乘警車到達彌敦道同亞皆老街交界，當時正在堵路的大批示威者隨即逃離。大批防暴警員追截示威者，至少四名示威者被拘捕。防暴警員在山東街及彌敦道交界戒備，兩度舉起藍旗，期間與市民及急救員對罵，其後登上警車離開。

↓↓↓截自15:00點，港九各區情況↓↓↓

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【14:55】香港仔廣場外有意見不合人士發生爭執，兩名支持政府人士向在旁的男子「手指指」，隨即引起在場人士不滿，有人向其中一名男子照閃燈，在場即有人勸阻。

【14:55】警方發出警示，今日下午二時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者更於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。

【14:43】在香港仔，有10多名防暴警員突然截查並帶走兩名市民，隨即引來在場人士包圍，一名防暴警員稱該兩名男子屬通緝罰款人士，故需要將其拘捕，該男子的妻子和在場人士欲向警員了解情況，一度與警員發生爭執。其後警員將一名男子帶上警車，在大批市民叫罵下馬上離開。

【14:38】原本在朗豪坊叫口號示威者步出彌敦道及佔據部分道路，目前在惠豐中心對出築路障。

【14:38】Popcorn有黑衣人到「香港地」按排隊票，又高呼「罷食美心」、「美心可恥」。黑衣人到已落閘到優品360噴塗鴉，並拆下圍板，高呼「福建幫黑社會」、「福建幫買兇殺人」。及後又到將軍澳廣場的美心東海堂塗上「罷」等字眼。

【14:32】德福商場有近百人聚集，市民站在圍欄旁大叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號，及後示威者轉場至商場內的元氣壽司，開始噴上油漆。

【14:28】香港仔廣場約有20名身穿黑色衣服的人士聚集，只有少數人戴上口罩，暫未見有任何行動。而香港仔廣場對岀的馬路則有兩架警車停泊。

【14:20】在旺角朗豪坊，約百名示威者在商場地下高叫「我有權，戴口罩」等口號，大部分示威者穿黑衣及戴口罩。

【14:01】超過50人在將軍澳PopCorn大合唱《願榮光歸香港》及高呼口號。

↓↓↓截自14:00點，港九各區情況↓↓↓

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防暴警入九龍塘站 Popcorn星巴克連日圍封

【13:40】有十多名防暴警員在又一城外及巴士站巡邏，其後登上警車離開。在九龍塘根德道，有約30名防暴警員離開旅遊巴，在九龍塘站外、部分警員持圓盾戒備，其後進入港鐵站。

【13:30】圓方亦是罷買的目標商場之一，記者所見大部分商舖仍正常營業，不少市民逛街。惟美心旗下的星巴克的立柱拉上防線，未有店員在內，門口亦有告示指因出現突發事件，暫停營業。商場內的千兩暫時未有罷買人士出現，照常營業，不少市民正在內用餐。

【13:30】九龍塘又一城商戶如常營業，網民呼籲「罷食」、「裝修」食肆及商戶仍有不少市民光顧，美心集團旗下食肆也沒有特別設防。現場未見大批穿黑衣、戴口罩市民聚集，有少量穿反光衣商場保安巡邏。

【13:28】過百名市民於大埔超級城聚集，不時高呼「香港人反抗」等口號。亦有人坐在地上，以摺紙鶴表達訴求。

【13:27】將軍澳popcorn大部份商舖如常營業，而商場內的優品360未見關門，有市民繼續光顧，但店外被圍上白板。而美心旗下的simply life同樣營業;商場內的星巴克連日封上，今日仍然未有營業。

【13:20】德福廣場是「神獸罷鷲」活動的目標商場之一，記者現場所見，商舖照常營業，亦有不少市民逛街。正值午飯時段，其中示威者重點鎖定的美心旗下食肆，包括元氣壽司及美心皇宮，仍有不少食客取籌等位。另有帶口罩或身穿黑衣的市民開始聚集。

【12:56】位於香港仔中心的商户均照常營業，人流不絕。而在香港仔廣場位置，暫未見有人聚集，其中商店「名創優品」仍如常開門，不過把門外的招牌以白紙遮蓋。

【12:20】在銅鑼灣東角道和記利佐治街，暫時未有人聚集，只見在逛街的市民，亦未有見警方在場戒備或巡邏，銅鑼灣街道兩旁的店舖如常營業，崇光百貨、希慎廣場、皇室堡亦如常開放。

有網民早前在多個商場發起「罷買」行動。（資料圖片/張浩維攝）

↓↓↓截自12點30分，銅鑼灣市面情況↓↓↓