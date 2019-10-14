【逃犯條例】美參議員稱不見示威者暴力行為　特首辦：匪夷所思

撰文：沙半山
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支持美國《香港民主與人權法案》的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）12日訪問香港，他接受訪問時表示沒有見到示威者的暴力行為，又指自己與香港人站在一起，呼籲中國政府「兌現其對維持香港政治自由的承諾」。
特首辦13日出新聞稿回應克魯茲言論，表示尊重外國政客發表言論的自由，但言論應以事實為基礎。「所有人都可以從傳媒報道中看到，近月香港多次出現暴力示威者作出暴力及破壞行為，更有蒙面暴徒在不同地區破壞公共設施和商鋪、縱火和投擲汽油彈，並肆意襲擊警務人員和持不同意見的市民，嚴重破壞社會秩序。」
特首辦形容，克魯茲表示未有見到示威者的暴力行為「實在匪夷所思。」
圖為克魯茲。（資料圖片）
特首辦表示，面對持續升級的暴力行為，特區政府及警方有必要依法採取果斷措施應對。外國政客發表言論前應思考，若同樣情況出現在他們自己國家，他們會如何處理；而不應不負責任地肆意批評香港，甚至以不同方式表達對暴力行為的支持或認同。
發言人又指，行政長官原計劃於昨日應對方要求與克魯茲會面，後因行政長官另有公務而取消。一如行政長官過去與眾多外賓會面，會面原定以閉門形式進行，雙方均不會公開引述會面內容，克魯茲之前對此安排不持異議。