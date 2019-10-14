【逃犯條例】美參議員稱不見示威者暴力行為　特首辦：匪夷所思

支持美國《香港民主與人權法案》的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）12日訪問香港，他接受訪問時表示沒有見到示威者的暴力行為，又指自己與香港人站在一起，呼籲中國政府「兌現其對維持香港政治自由的承諾」。

特首辦13日出新聞稿回應克魯茲言論，表示尊重外國政客發表言論的自由，但言論應以事實為基礎。「所有人都可以從傳媒報道中看到，近月香港多次出現暴力示威者作出暴力及破壞行為，更有蒙面暴徒在不同地區破壞公共設施和商鋪、縱火和投擲汽油彈，並肆意襲擊警務人員和持不同意見的市民，嚴重破壞社會秩序。」

特首辦形容，克魯茲表示未有見到示威者的暴力行為「實在匪夷所思。」