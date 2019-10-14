【直播】財委會主席選舉大混戰　陳健波「1敵22」高票當選

立法會下周三（16日）復會，上周五（11日）先舉行財務委員會和內務委員會會議，選舉各委員會正、副主席，惟經過兩個多小時會議後，仍未能順利選出主席。其中在財委會，立法會秘書處諮詢財委會現任主席陳健波後，通知議員今早再召開會議，繼續選出正、副主席。 會議首兩小時仍在處理議員提出的規程問題，民主派質疑主席參選人陳健波以現屆主席決定召開會議，有利益衝突之嫌。戰鬥力驚人的陳健波與十多名泛民罵戰，揚言「呢個議會無咗建制派冧咗好耐」，又斥泛民「玩死」香港，民主派則反駁，若非建制派「盲撐」政府修訂《逃犯條例》，便不會出現當前的亂局。 最終陳健波在喧鬧聲中，以36票擊敗取得14票的陳志全當選，林卓廷取得1票，廢票則3票，其餘19個議員取得0票。陳健波在當選後即指議員情緒激動，隨後宣布休會。

陳志全不滿陳振英的決定，站在枱上表示不滿。（盧翊銘攝）

混亂中選主席 梁繼昌被指取得兩張票 陳振英：唔係呀嘛！



下午5時28分，陳振英向在席議員派發選票，民主黨許智峯手持擴音器表達不滿，被逐出會議廳，陳志全坐在枱上以示不滿。在混亂情況下，陳振英仍容許選舉繼續進行。秘書共發出56張選票，共收回56張，因被逐出會議廳的許智峯有投票，故需重新投票。

重新投票期間，言論惹火的何君堯質疑梁繼昌多取一張票，陳振英相信秘書不會重覆派票。不過秘書及後在沒有熄咪的情況下向陳振英說：「唔係好肯定梁繼昌係咪攞咗兩張票。」陳振英答道：「唔係呀嘛！」

最終陳健波以36票擊敗14票的陳志全當選，林卓廷取得1票，廢票則3票。

下午5時28分，陳振英向在席議員派發選票。（盧翊銘攝）

范國威、朱凱廸被逐出會議廳

新同盟范國威認為以現時政治風氛，財委會項目不能如常審議，他在席上不斷高呼要求成立獨立調查委員會、「不能坐視警暴」不理等口號，陳振英警告范國威兩次後，決定將范國威被逐出會議廳，及後宣布會議暫停，處理范國威被逐的情況。會議復會後，多名泛民議員保護范國威，不容保安將他拉離會議廳，朱凱廸因此被逐。陳振英其後宣布休會15分鐘，並宣布轉房至會議室二繼續會議。

「收成期」論惹爭議 陳健波：很多朋友感謝其言論

陳健波表示，對於警察應否加人工，有意見認為不建議這樣做，因不應「一竹竿打一船人」，若個別警員做法個激可以進行處分，但文職等崗位是否都不應加薪，他認為「常人都會覺得不正常」。另外就他早日發表的「收成期」言論，他稱不少朋友都感謝他說出有關說話，因為他們辛苦建立成果，但現在遭破壞，「你地自唔自私呀？」批評民主派和年輕人無權破壞香港人的成果，「我肯定年輕人再咁搞落去香港一定無運行」，呼籲民主派要回頭事岸。「你問我關唔關心香港？」、「我比你地任何人都關心香港」，我去搵特首嘅次數多過你地所有人加埋。」

人民力量陳志全稱，陳健波到現在都不明白香港發生甚麼事，也不知到底是誰驅使市民上街。葉健源則回應陳健波指，陳健波不應只想到自己的收成期，而要想到所有的市民的收成，不然難免會讓人看到自私的感覺。

質問參選人環節展開 葉建源：陳健波只講「速度」不講「公道」



財委會會議下午復會，繼續主席選舉的程序，各議員開始向參選人提問，建制派唯一參選人陳健波成為泛民質問對象。朱凱廸表示，剛在網上收集網民的問題，其中有網民質疑陳健波「講到自己英明神武」和揚言很多人支持，卻為何不參加直選。他提到陳健波指摘民主派煽動年輕人上街，網民反問為何陳健波和建制派不煽動年輕人當愛國青年。

專業議政IT界莫乃光表示，建制派有四十多名議員，為何找不到更好人選代替陳健波，又質疑陳健波主持會議手法令香港更分化，「令香港更分化係咪建制派嘅策略」。專業議政教育界葉建源批評，陳健波主持會議手法只重視「速度」，卻不重視「公道」，他問陳健波若當選如何避免專橫的感覺。

同樣是專業議政的會計界梁繼昌稱，日前遇到財委會前主席吳亮星，他說即使吳亮星的主持會議手法有爭議，但至少比陳健波好，梁繼昌批評陳健波喜歡「狂燥鬥咀」，令會議浪費時間，推出撥款項目前向傳媒「吹水」，三年來也沒有改善，反問「點解仲要選你」。

鄺俊宇質疑「以為你（建議派）心急（撥款），（市民）就會忘記你哋（建制派）盲撐《逃犯條例》。」（李澤彤攝）

若今未能完成選舉 下次會議日期仍由陳健波決定



【12:10】會議主持陳振英宣布，因泛民議員情緒波動，加上離中場休息時間只餘20分鐘，宣布暫停會議，於下午2時30分再續。



【12:05】 毛孟靜提出，參選人邵家臻因工務未能出席會議，工黨張超雄臥病在牀，無法出席會議。新同盟范國威則指出，是次有23名議員參選主席，惟今次由參選人之一陳健波決定召開會議，加上通知期不足五天，對於所有參選人都不公平。秘書回應指，一般若要加開會議，按基本原則會在可行情況下諮詢所有委員，再基於諮詢結果決定加開會議，不過她未有回應為何今次未有作諮詢。

參選人之一、公民黨郭家麒指出，是次非一般會議，而是選舉會議，秘書處做法必定要公平公正，把關工作也是為市民而做，指若秘書處是次在主席選舉做得不足，決定有可能不合法的，又指若秘書處正正正經按5日通知期，通知召開特別會議，屆時有議員未能出席也屬公道。

【10:53】財委會休會二十分鐘，會議主持陳振英與委員會法律顧問、秘書經商討後指出，若今天未能完成財委會選舉，下次會議日期仍由現任主席、主席參選人陳健波決定。

朱凱廸在會議上再指「警暴未除，仲點開會」。（李澤彤攝）

張華峰罕發言 反駁黃碧雲：監警會「有做嘢」

【10:00】 議會陣線毛孟靜質疑會議主持陳振英懾服於陳健波的「淫威」之下，質疑其他議員僅第二輪發言，陳健波卻已發言三輪。她批評今天開會的決定不合情、不合理，同時仍解釋不到陳健波的角色衝突問題，因其他參選主席泛民議員有其他工作，或未能臨時安排時間出席會議，質疑若由主席參選人陳健波決定開會時間，做法不合情、不合理。

民主黨鄺俊宇質疑建制派「心急」，希望令財委會回復正軌，質疑是為了令市民忘記建制派「盲撐」修例，「以為你（建議派）心急（撥款），（市民）就會忘記你哋（建制派）盲撐《逃犯條例》。」 他又指出財委會過往被諷為「特快撥核」，平均每小時撥13.7億元，「全部都係納稅人嘅錢！」指議員只希望謹慎地撥核撥款。

經民聯、監警會副主席張華峰稱自己好少發言，但「今天忍不著」發言。他說，在陳健波發言時，泛民群情洶湧，聽不清楚陳健波說甚麼，又說希望剛完成電療療程的陳淑莊不要太激動，「希望唔好影響你身體」，又指議會不是「誰大誰惡誰正確」。張華峰又批評監警會前成員黃碧雲「東拉西扯」，指監警會並非「無做嘢」，包括視察過新屋嶺，質疑黃碧雲「唔清楚就唔好亂批評」。黃碧雲則反駁，見不到監警會發揮減低警方投訴的職能，又質疑監警會若有發揮職能、警方有按本子執法，就不會發生懷疑性侵犯、now新聞採訪車車長中彈後卻被捕等事件。

張華峯及後再指，黃碧雲提到有女被捕人在警署被非禮或性侵犯的事件均未證實，又指監警會根據公義程序處理針對警方的投訴，但結論仍未有，認為黃碧雲不應該批評監警會的工作，並應正視監警會作用，「唔好再侮辱IPCC（監警會）無做嘢！」

張華峰批評監警會前成員黃碧雲「東拉西扯」，指監警會並非「無做嘢」，包括視察過新屋嶺，質疑黃碧雲「唔清楚就唔好亂批評」。（李澤彤攝）

陳健波「以寡敵眾」 與民主派罵戰

【09:38】會議伊始，民主派質疑陳健波在召開是次會議前，違反五日預告期規定。會議主持陳振英予機會決定召開會議的陳健波解釋決定，陳健波借機「發難」，力陳民主派不是，稱自己覺得留在立法會已無太大意義，又斥民主派想盡辦法阻止會議進行，質疑民主派被提到「痛點」便把建制派滅聲，「如果畀你班人管治香港，我地死得啦」，又說：「香港再落去真係畀你地玩死，你咁樣歪理刺激年輕人唔清唔楚之下上街，幾多人做咗終身後悔嘅事，就係因為你班人」。他更稱「唔係你地上街，警察出動，點會有咁多事發生先，就算係都係少數差人做呢啲野既啫」，又揚言「呢個議會無咗建制派冧咗好耐啦。」



民主派會議召集人陳淑莊和民主黨黃碧雲則反駁，若非建制派不理民意，6月9日100萬人遊行仍力撐《逃犯條例》修訂，香港便不會出現當前的亂局。陳健波在發言期間以「戇居」批評民主派，譚文豪指出有關字眼不容在會議中說法，要求會議主持陳振英將陳健波驅趕或收回言論，陳健波最終選擇收回言論。

24名民主派議員之前去信財委會秘書，反對今日再舉行會議，認為由來屆財委會候選人陳健波決定開會時間涉利益衝擊。他們又認為，今早再開會的決定，未有徵詢委員的同意，批評時間倉卒。

監警會前成員黃碧雲則反駁見不到監警會發揮到功能。（李澤彤攝）

會議首兩小時仍在處理規程問題。（李澤彤攝）

直擊財委會主席選舉拉鋸戰

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