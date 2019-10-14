【直播】財委會主席選舉陷拉鋸　陳健波與民主派爆罵戰

立法會下周三（16日）復會，上周五（11日）先舉行財務委員會和內務委員會會議，選舉各委員會正、副主席，惟經過兩個多小時會議後，仍未能順利選出主席。其中在財委會，立法會秘書處諮詢財委會現任主席陳健波後，通知議員今早再召開會議，繼續選出正、副主席。

鄺俊宇質疑「以為你（建議派）心急（撥款），（市民）就會忘記你哋（建制派）盲撐《逃犯條例》。」（李澤彤攝）

張華峰罕發言 反駁黃碧雲：監警會「有做嘢」

【10:00】 議會陣線毛孟靜質疑會議主持陳振英懾服於陳健波的「淫威」之下，質疑其他議員僅第二輪發言，陳健波卻已發言三輪。她批評今天開會的決定不合情、不合理，同時仍解釋不到陳健波的角色衝突問題，因其他參選主席泛民議員有其他工作，或未能臨時安排時間出席會議，質疑若由主席參選人陳健波決定開會時間，做法不合情、不合理。

民主黨鄺俊宇質疑建制派「心急」，希望令財委會回復正軌，但他指出財委會過往被諷為「特快撥核」，平均每小時撥13.7億，「全部都係納稅人嘅錢！」指議員只是謹慎地撥核撥款，又質疑「以為你（建議派）心急（撥款），（市民）就會忘記你哋（建制派）盲撐《逃犯條例》。」

經民聯、監警會副主席張華峰稱自己好少發言，但「今天忍不著」發言。他說，在陳健波發言時，泛民群情洶湧，聽不清楚陳健波說清楚，又說希望剛完成電療療程的陳淑莊不要太激動，「希望唔好影響你身體」，又指議會不是「誰大誰惡誰正確」。張華峰又批評監警會前成員黃碧雲「東拉西扯」，指監警會並非「無做嘢」，包括視察過新屋嶺，質疑黃碧雲「唔清楚就唔好亂批評」。黃碧雲則反駁，見不到監警會有發揮到功能，減少市民對警方的投訴，又質疑監警會若有發揮職能，警方有按本子執法，就不發生懷疑性侵犯、now新聞採訪車車長中彈後卻被捕等事件。

朱凱廸在會議上再指「警暴未除，仲點開會」。（李澤彤攝）

陳健波「以寡敵眾」 與民主派罵戰

【09:38】會議伊始，民主派質疑陳健波在召開是次會議前，未有五日預告期通知議員。陳振英予機會決定召開會議的陳健波解釋決定，陳健波借機「發難」，不斷怒斥民主派，稱自己覺得留在立法會無太大意義，又斥民主派想盡辦法阻止會議，卻講到「似層層」，又質疑民主派被提到「痛點」便把建制派滅聲，「如果畀你班人管治香港，我地死得啦」，又說：「香港再落去真係畀你地玩死，你咁樣歪理刺激年輕人唔清唔楚之下上街，幾多人做咗終身後悔嘅事，就係因為你班人」。他更稱「唔係你地上街，警察出動，點會有咁多事發生先，就算係都係少數差人做呢啲野既啫」，又揚言「呢個議會無咗建制派冧咗好耐啦。」



民主派會議召集人陳淑莊和民主黨黃碧雲則反駁，若非建制派不理民意，6月9日100萬人遊行仍力撐《逃犯條例》修訂，香港便不會出現當前的亂局。陳健波在發言期間以「戇居」批評民主派，譚文豪指出有關字眼不容在會議中說法，要求會議主持陳振英將陳健波驅趕或收回言論，陳健波最終選擇收回言論。

24名民主派議員之前去信財委會秘書，反對今日再舉行會議，認為由來屆財委會候選人陳健波決定開會時間涉利益衝擊。他們又認為，今早再開會的決定，未有徵詢委員的同意，批評時間倉卒。