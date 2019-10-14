財委會主席選舉陷拉鋸　陳健波：議會無建制派冧咗好耐

立法會下周三（16日）復會，上周五（11日）先舉行財務委員會和內務委員會會議，選舉各委員會正、副主席，惟經過兩個多小時會議後，仍未能順利選出主席。其中在財委會，立法會秘書處諮詢財委會現任主席陳健波後，通知議員今早再召開會議，繼續選出正、副主席。 會議首兩小時仍在處理議員提出的規程問題，民主派質疑主席參選人陳健波以現屆主席決定召開會議，有利益衝突之嫌。戰鬥力驚人的陳健波與十多名泛民罵戰，揚言「呢個議會無咗建制派冧咗好耐」，又斥泛民「玩死」香港，民主派則反駁，若非建制派「盲撐」政府修訂《逃犯條例》，便不會出現當前的亂局。

鄺俊宇質疑「以為你（建議派）心急（撥款），（市民）就會忘記你哋（建制派）盲撐《逃犯條例》。」（李澤彤攝）

若今未能完成選舉 下次會議日期仍由陳健波決定



【12:10】會議主持陳振英宣布，因泛民議員情緒波動，加上離中場休息時間只餘20分鐘，宣布暫停會議，於下午2時30分再續。



【12:05】 毛孟靜提出，參選人邵家臻因工務未能出席會議，工黨張超雄臥病在牀，無法出席會議。新同盟范國威則指出，是次有23名議員參選主席，惟今次由參選人之一陳健波決定召開會議，加上通知期不足五天，對於所有參選人都不公平。秘書回應指，一般若要加開會議，按基本原則會在可行情況下諮詢所有委員，再基於諮詢結果決定加開會議，不過她未有回應為何今次未有作諮詢。

參選人之一、公民黨郭家麒指出，是次非一般會議，而是選舉會議，秘書處做法必定要公平公正，把關工作也是為市民而做，指若秘書處是次在主席選舉做得不足，決定有可能不合法的，又指若秘書處正正正經按5日通知期，通知召開特別會議，屆時有議員未能出席也屬公道。

【10:53】財委會休會二十分鐘，會議主持陳振英與委員會法律顧問、秘書經商討後指出，若今天未能完成財委會選舉，下次會議日期仍由現任主席、主席參選人陳健波決定。

張華峰罕發言 反駁黃碧雲：監警會「有做嘢」

【10:00】 議會陣線毛孟靜質疑會議主持陳振英懾服於陳健波的「淫威」之下，質疑其他議員僅第二輪發言，陳健波卻已發言三輪。她批評今天開會的決定不合情、不合理，同時仍解釋不到陳健波的角色衝突問題，因其他參選主席泛民議員有其他工作，或未能臨時安排時間出席會議，質疑若由主席參選人陳健波決定開會時間，做法不合情、不合理。

民主黨鄺俊宇質疑建制派「心急」，希望令財委會回復正軌，質疑是為了令市民忘記建制派「盲撐」修例，「以為你（建議派）心急（撥款），（市民）就會忘記你哋（建制派）盲撐《逃犯條例》。」 他又指出財委會過往被諷為「特快撥核」，平均每小時撥13.7億元，「全部都係納稅人嘅錢！」指議員只希望謹慎地撥核撥款。

經民聯、監警會副主席張華峰稱自己好少發言，但「今天忍不著」發言。他說，在陳健波發言時，泛民群情洶湧，聽不清楚陳健波說甚麼，又說希望剛完成電療療程的陳淑莊不要太激動，「希望唔好影響你身體」，又指議會不是「誰大誰惡誰正確」。張華峰又批評監警會前成員黃碧雲「東拉西扯」，指監警會並非「無做嘢」，包括視察過新屋嶺，質疑黃碧雲「唔清楚就唔好亂批評」。黃碧雲則反駁，見不到監警會發揮減低警方投訴的職能，又質疑監警會若有發揮職能、警方有按本子執法，就不會發生懷疑性侵犯、now新聞採訪車車長中彈後卻被捕等事件。

張華峯及後再指，黃碧雲提到有女被捕人在警署被非禮或性侵犯的事件均未證實，又指監警會根據公義程序處理針對警方的投訴，但結論仍未有，認為黃碧雲不應該批評監警會的工作，並應正視監警會作用，「唔好再侮辱IPCC（監警會）無做嘢！」

張華峰批評監警會前成員黃碧雲「東拉西扯」，指監警會並非「無做嘢」，包括視察過新屋嶺，質疑黃碧雲「唔清楚就唔好亂批評」。（李澤彤攝）

陳健波「以寡敵眾」 與民主派罵戰

【09:38】會議伊始，民主派質疑陳健波在召開是次會議前，違反五日預告期規定。會議主持陳振英予機會決定召開會議的陳健波解釋決定，陳健波借機「發難」，力陳民主派不是，稱自己覺得留在立法會已無太大意義，又斥民主派想盡辦法阻止會議進行，質疑民主派被提到「痛點」便把建制派滅聲，「如果畀你班人管治香港，我地死得啦」，又說：「香港再落去真係畀你地玩死，你咁樣歪理刺激年輕人唔清唔楚之下上街，幾多人做咗終身後悔嘅事，就係因為你班人」。他更稱「唔係你地上街，警察出動，點會有咁多事發生先，就算係都係少數差人做呢啲野既啫」，又揚言「呢個議會無咗建制派冧咗好耐啦。」



民主派會議召集人陳淑莊和民主黨黃碧雲則反駁，若非建制派不理民意，6月9日100萬人遊行仍力撐《逃犯條例》修訂，香港便不會出現當前的亂局。陳健波在發言期間以「戇居」批評民主派，譚文豪指出有關字眼不容在會議中說法，要求會議主持陳振英將陳健波驅趕或收回言論，陳健波最終選擇收回言論。

24名民主派議員之前去信財委會秘書，反對今日再舉行會議，認為由來屆財委會候選人陳健波決定開會時間涉利益衝擊。他們又認為，今早再開會的決定，未有徵詢委員的同意，批評時間倉卒。

監警會前成員黃碧雲則反駁見不到監警會發揮到功能。（李澤彤攝）

朱凱廸在會議上再指「警暴未除，仲點開會」。（李澤彤攝）

會議首兩小時仍在處理規程問題。（李澤彤攝）

直擊財委會主席選舉拉鋸戰

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