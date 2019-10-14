【逃犯條例】陳健波批示威者「攬炒」行為：打民主旗號毀別人成果

財委會經過兩日、近10小時的會議後，終於選出主席。陳健波以36票擊敗取得14票的陳志全連任財委會主席。他當選後見傳媒，表示希望香港政府下定決心想出辦法解決政治困局，籲其他議員「政治要搞、民生都要搞」。他隔空向泛民議喊話，「我都捱咗七個鐘，我無怨言。大家都發洩咗咁耐。」他續稱，「我都俾你哋鬧咗咁耐，希望你哋發洩完，埋返位做我哋應該做的事。」 陳健波先前曾發表過的「收成期論」被民主派議員多次揶揄，他解釋「你知我係由最窮的人去到有較安穩的生活，所以我為何這麼重視（安穩的生活）。」又指他同年代的中產是很努力，「希望啲人要攬炒，你搞你嗰啲，唔好搞其他人。」認為示威者不一定要影響其他辛勞工作幾十年的人的生活才能達到其政治目的，「就算你達到你的目的、也是不公義不公平」，批評示威者用民主自由的旗號毀壞別人的成果。

財委會主席選舉經過兩日大混戰，終由陳健波連任主席。(資料圖片/羅君豪攝)

被批主持會議只重視速度 陳稱習慣被抹黑

泛民議員在二日財委會會議中重點炮轟陳健波，對此陳表示「人身攻擊是屈得就屈，我已習慣不要緊，」但最感痛心是自己主持會議手法被批評只重視「速度」，陳認為事有先後緩急，「值得討論咪傾耐啲，」又稱自己做了十幾年議員，親眼見證許多抺黑事件是沒道理。

陳健波又指，明白香港有怨氣、有房屋問題，但每當政府要解決房屋問題時，「正正係呢班反對派阻咗。」如明日大嶼願景計劃的相關撥款。他指出，有很多市民如建造業從業員生活艱苦，中小企面臨巨大壓力，「希望大家真的可以讓我們做民生的工作。」

陳批評，若然香港以立法會為榜樣會很危險，認為香港會失治就是因為立法會首先失治，希望立法會重新有規有矩做事，影響香港從回正軌。

支持獨立調查委員會 惟政府多次表示怕警隊反彈

他又指，自己是支持成立獨立調查委員會，可惜政府多次表示怕警隊有反彈，陳指警隊現時「撐着香港，同時承受很多冤屈。」他指新聞畫面見到有個別警員施暴，但不應因為這些警員的行為令其他警察及家屬被「起底」、傷害。

被問到未來有什麼方法可以改善議會關係，陳健波形容這份工作超難，但他會承擔。指雖然民主派議員不喜歡他，但事實上有很多建制派支持他。他表示自己是歷史上連任最久的財委會席，富有經歷，「如果我不在這個時間出來為香港做事，我是對不起香港多年給我的機會。」